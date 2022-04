Ex-galã de Malhação posa de cueca branca e volume chama atenção: ‘Mal coube na lente’

Foto: Reprodução | Instagram

Ex-galã de Malhação posa de cueca branca e volume chama atenção da web O ex-protagonista da ‘Malhação’ arrancou suspiros na web após compartilhar um ensaio sensual. O campeão atraiu os olhares dos internautas ao ser clicado apenas de cueca branca pelo fotógrafo Vinny Nunes.

Os cliques, claro, renderam reações diversas entre fãs e admiradores do ex-global. “Gostoso”, reagiu um. “Quase não cabe na lente”, comentou outro. “Senhor, que peso”, escreveu um terceiro. “Tipo de foto que abre vários gatilhos mentais”, reagiu um último.

Em 2012, o ator interpretou Jeff, na novela teen, Malhação. Em 2013 ele esteve em ‘Salve Jorge’ com o personagem Gilson.

Ele também tem trabalhos na Record como na novela ‘A Terra Prometida’. Ele ficou ainda mais conhecido após ganhar a oitava edição de ‘A Fazenda’ e faturar o prêmio de R$ 2 milhões.

No ano passado, Douglas Sampaio revelou em entrevista ao youtuber Bruno Di Simone, que já ficou com outros homens. “Já fiquei com homem e não tenho problema nenhum com isso. Mas, eu não me defino bissexual, não”, disse ele na época.

Douglas é pai de Bernardo, de 8 anos, fruto do seu relacionamento com a modelo Bianca Montes. Atualmente ele é noivo de Camilla Luna.