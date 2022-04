Ex-reality, homem trans faz ensaio grávido: ‘Papai está muito ansioso’

Homem trans, Roberto Bete tem chamado atenção na web ao compartilhar momentos de sua gestação. Ele está no oitavo mês de espera do primeiro filho, batizado de Noah. Na fase final da gravidez, Roberto compartilhou cliques de um ensaio em que exibe o barrigão. Nos registros, surge de cueca branca e usando uma coroa de flores na cabeça.

O rostinho de Roberto, aliás, é conhecido do público. Ele, que além de influenciador possui um restaurante, participou do reality show de relacionamentos “O crush perfeito”, em 2020. Atualmente, porém, ele é casado com a mãe do bebê Erika Fernandes, uma mulher trans, que é criadora de conteúdo digital e também tatuadora.