Expectativas no trabalho: Como gerenciá-las?

Conseguir gerenciar as expectativas no trabalho é primordial para evitar aquelas crises de frustrações e decepções desnecessárias. Isso porque, muitas vezes, colocamos uma carga emocional muito grande na nossa forma de pensar sobre o futuro, impedindo que o racional nos ajude com um bom plano.

Consequentemente, essas emoções podem nublar a nossa forma de agir e pensar, atrapalhando a nossa ação e provocando resultados ruins. Por isso, saber gerenciar as expectativas no trabalho é indispensável.

Mas como fazer isso? A seguir sugerimos algumas ideias que podem ajudar. Continue lendo!

Como gerenciar as expectativas no trabalho?

Para gerenciar as expectativas no trabalho é preciso, antes de qualquer coisa, admitir que elas existem. Não adianta querer dizer que você é “desencanado” com tudo se, na prática, passa dias e dias nervoso com alguma situação que a sua mente projetou.

Portanto, comece a analisar a si mesmo e verifique até que ponto você tem sido uma pessoa que constrói muitas expectativas. Em cima desse conhecimento sobre si mesmo, comece a trabalhar em mudanças consistentes, como as que elencamos a seguir:

1. Considere os prós e contras das situações

Sempre que você começar a projetar muitas expectativas no trabalho, comece a listar quais são os prós e contras de cada situação. O que pode ser bom? E o que pode dar errado? Quais as chances de acontecer do jeito que eu desejo? E quais as chances de dar tudo errado e ocorrer de uma forma completamente diferente? Pense sobre isso.

Quando passamos a ter essa visão mais racional das situações, a tendência é que coloquemos menos peso sobre os resultados que esperamos. Como consequência, a frustração no trabalho tende a diminuir, já que as expectativas estão mais contidas e alinhadas à realidade.

2. Atenha-se ao que está no seu controle

Ancore a sua mente naquilo que está no seu controle, e pare de querer controlar as forças “externas” como se você fosse dona delas. Ou seja, se algo depende do seu chefe ou do seu colega, comece a podar as suas expectativas no trabalho e foque naquilo que está nas suas mãos.

Por exemplo, se você almeja uma promoção, foque em dar o seu melhor para isso acontecer, sem ancorar os seus pensamentos sobre o que o seu chefe vai ou não fazer. O que ele decidir, está decidido. Cuidado para não tentar controlar as decisões alheias!

Da mesma forma, aceite que nem sempre vamos conseguir tudo o que queremos. A vida é assim. Um dia uma pessoa ganha, no outro, outra. Não se culpe quando perder… Faz parte do crescimento.

3. Vitórias e tropeços fazem parte

Crie, na sua mente, a ideia de que tanto as vitórias, quanto os tropeços, fazem parte da vida de toda e qualquer pessoa. Aprenda que nem sempre teremos aquele resultado que parece bacana para nós. Mas, ao mesmo tempo, outra pessoa estará tendo.

Isso significa que não adianta criarmos expectativas no trabalho focando apenas em nós, de maneira egoísta. Devemos sempre reconhecer a existência de outras pessoas, além de considerar as chances de as coisas darem errado.

Pensando por essa perspectiva, você tende a tirar um peso de cima de você. Experimente mudar a sua visão dessa forma. 😉