Exposição Barroco Sertanejo começa a ser exibida na próxima segunda-feira (18); saiba mais

Foto: Divulgação

A exposição Barroco Sertanejo chega à Salvador, na próxima segunda-feira (18), às 19h, na Caixa Cultural Salvador. A mostra do artista cearense Stênio Burgos, com curadoria de Denise Mattar, abriu a programação na Caixa Cultural São Paulo.

O título da exposição Barroco Sertanejo surgiu a partir de uma conversa entre o artista e a curadora, e é uma síntese precisa da dualidade de Burgos, criado entre o calor da baianidade de sua mãe e a severidade do sertão cearense de seu pai. “Seu trabalho reúne o risco duro e a exuberância cromática, a economia do traço e a profusão da tinta, a contenção e o excesso”, afirmou Mattar.

A exposição apresenta um caráter retrospectivo, alinhando as principais pesquisas do artista. Assim, podem ser vistas suas paisagens de 2003 a 2021, elaboradas através de uma pintura-desenho delineada em traços rápidos e vigorosos, construídos com espessa materialidade.

Stênio Burgos – Barroco Sertanejo

Local: Caixa Cultural Salvador

Abertura: 18 de abril, às 19h

Período expositivo: De 19 de abril a 19 de junho de 2022

Endereço: R. Carlos Gomes, 57 – Centro, Salvador

Horário: Terça a domingo, das 9 às 18h

