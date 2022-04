Exposição em homenagem a Santa Dulce dos Pobres faz primeira apresentação em shopping de Salvador

Foto: Divulgação

A exposição “Dulce, um Pingo de Amor”, que homenageia Santa Dulce dos Pobres, vai ser inaugurada nesta sexta-feira (8) no Salvador Shopping, localizado no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. Esta é a segunda vez que a atração é exposta no estabelecimento.

A mostra será aberta a partir das 10h, no Espaço Gourmet – Piso L1 do shopping. O evento vai marcar o lançamento dos roteiros da fé católica, na capital, desenvolvidos pela Pastoral do Turismo da Arquidiocese de Salvador em parceria com a Setur-BA.

Durante a visitação, o público terá a oportunidade de conhecer as esculturas da face de Santa Dulce dos Pobres e de Jesus Cristo, que possuem 2,7m de altura em fibra de vidro, com pintura marmorizada.

Há ainda 13 telas pintadas com técnica mista em acrílico e detalhes em ouro, além de uma escultura do Anjo Bom da Bahia em tamanho real.

Ainda será apresentada uma série de comunicação com cenas que demonstram parte da biografia da Santa Dulce e a geração de todo o processo criativo das peças de arte expostas. Todas as criações são de autoria do artista plástico Félix Sampaio com a curadoria de Fábio Abreu.

A primeira Santa do Brasil foi escolhida como um dos temas que compõe a história da cidade e traduz o jeito de viver do soteropolitanos dentro do Festival Salvador, motivada pela comemoração dos 15 anos do Salvador Shopping e do aniversário da capital baiana, ampliando assim, a importância de manter vivo o legado de amor e serviço da canonizada Santa Dulce dos Pobres.

Campanha de doação

Em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), o Salvador Shopping promove a divulgação da campanha para arrecadação de recursos, estimulando os seus clientes a fazerem doações.

As peças estão distribuídas pelo centro de compras. Há diversas formas de contribuir com a ação: transferência via pix (e-mail) deuslhepague@irmadulce.org.br. Mais informações no site da instituição.

Serviço

Exposição “Dulce, um Pingo de Amor”

Local: Espaço Gourmet – Piso L1 do Salvador Shopping – Caminho das Árvores;

Período: 8 de abril a 8 de maio de 2022;

Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Visitação gratuita

