Exposição ‘Maria Luz do Mundo’ estreia com obras dedicadas à Nossa Senhora

Foto: Divulgação

Os amantes de arte sacra e religiosa terão uma oportunidade única no mês de maio. A Igreja de Nossa Senhora da Graça abrigará, a partir do dia 1º, a exposição ‘Maria Luz do Mundo’ totalmente dedicada à Nossa Senhora. São mais de 20 opções de imagens marianas de diferentes tamanhos. Todas são ornadas e vestidas pela artista plástica Irlânia Mercês.