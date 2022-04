Expulso após gol, Douglas Borel se desculpa com torcida do Bahia: ‘Ficará como lição’

Foto: Reprodução/Instagram

O lateral-direito do Bahia, Douglas Borel, que foi expulso da partida contra o Náutico no jogo da última sexta-feira (15), apareceu nas redes sociais neste sábado (16) para se desculpar com a torcida.

Ao marcar seu primeiro gol como titular do time, o jogador tirou a camisa como forma de comemoração, o que é contra as regras e gerou o segundo cartão amarelo para Douglas em campo.

“Em primeiro lugar gostaria de pedir desculpas a nação tricolor, meus companheiros e a comissão técnica. Nunca fui expulso na minha carreira. Sempre prezei pela disciplina e comprometimento dentro de campo”, iniciou.

“Certamente é um momento que vou refletir bastante e, acima de tudo, ficará como lição […] Sou um jogador profissional, que dou a vida dentro de campo e honro a camisa do esquadrão. Mas sou jovem, em constante evolução”, completou o jogador na publicação.

Confira:

