Extra! BBB 22 terá ‘lavagem de roupa suja’ após a final

A final do Big Brother Brasil 22 já acontece na próxima quarta-feira (27) mas engana-se quem pensa que não terá uma “programação extra”. Na quarta-feira (27) acontecerá uma “lavagem de roupa suja” com todos os participantes da edição.

O encontro acontecerá no programa ‘A Eliminação’ exibido pelo Multishow e contará com a presença dos três finalistas que ainda serão definidos.

Também no canal fechado, todos os apresentadores do reality irão se reunir na casa do BBB 22 na noite de sexta-feira (29). O ‘BBB 101’ já foi confirmado pela emissora, mas ainda não tem uma data definida.

