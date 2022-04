EY anuncia NOVOS empregos pelo país; confira os cargos e regiões

A EY, companhia de nível global no segmento de serviços de auditoria e consultoria, está oportunizando novos empregos pelo país. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas e requerem profissionais que atendam todas as exigências das funções. Confira os cargos e regiões disponíveis pela companhia.

EY está contratando profissionais em todo o país

A EY, conhecida por sua ética e compromisso constante pela qualidade de seus serviços, é uma referência nos setores de auditoria, transações corporativas, impostos e consultoria. Em busca de novos profissionais, a empresa divulgou cargos que abrangem vários níveis hierárquicos dentro da companhia.

Acompanhe as vagas e requisitos exigidos para se inscrever nas colocações:

Programa de Trainee : recém formado, superior concluído até no máximo dois anos e inglês intermediário;

: recém formado, superior concluído até no máximo dois anos e inglês intermediário; Auditores Externos de Seguros Sênior : graduação completa em contabilidade, inglês intermediário, experiência profissional, habilidades em comunicações escritas e verbais, gestão de projetos, CRC ativo e conhecimento SOX;

: graduação completa em contabilidade, inglês intermediário, experiência profissional, habilidades em comunicações escritas e verbais, gestão de projetos, CRC ativo e conhecimento SOX; Auditores Externos Bancos e Fundos : graduação completa, inglês intermediário, experiência na função, habilidade avançada escrita e verbal, CRC ativo e conhecimento SOX;

: graduação completa, inglês intermediário, experiência na função, habilidade avançada escrita e verbal, CRC ativo e conhecimento SOX; Auditores Externos Sênior: graduação completa, inglês intermediário, experiência profissional na área, habilidades em gestão de projetos e CRC ativos.

A companhia garante ao profissional salários compatíveis com o mercado, além de benefícios que podem incluir plano médico, home office, previdência privada, vale alimentação, vale transporte, participação de lucros, seguro de vida e vale refeição.

Como se candidatar

Para ocupar uma das vagas disponíveis pela companhia EY, os profissionais que atenderem aos requisitos do cargo pretendido poderão finalizar sua inscrição através da página de participação.

