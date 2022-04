EY recruta jovens talentos – Notícias Concursos

Seu sonho é trabalhar em uma empresa de auditoria? Esta pode ser a sua chance, já que a EY, uma das maiores empresas de serviços de auditoria e consultoria do mundo, presente em diversas partes do globo, está recrutando jovens talentos para suportar sua expansão. Atualmente são 260 mil profissionais em mais de 150 países e há chances para o programa de estágio e de trainee da empresa, com vagas regulares e exclusivas para PCDs.

São 250 vagas para estudantes do ensino superior e recém-formados (até três anos) nos cursos de ciências contábeis e de TI. Os candidatos devem ter, ainda, nível básico de inglês. A empresa recruta, também, profissionais de outras áreas, o que permite a candidatura de universitários matriculados nos cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda e design. Neste caso, o inglês intermediário é pré-requisito.

A EY possui um plano de carreira estruturado para que os contratados tenham uma visão clara de cada uma das etapas da sua trajetória e do que precisa para percorrê-la. É importante notar, ainda, que a EY é top 2 da pesquisa Universum 2019 como uma das empresas mais atraentes para os estudantes de negócios e também foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no ranking global do Great Place to Work 2019.

Como se candidatar

Os interessados em participar dos programas da EY deverão acessar a página https://www.ey.com/pt_br/beyellow para conferir a lista de iniciativas abertas e conhecer um pouco mais sobre a companhia.