Fã tatua homenagem a Jade e Paulo André e surpreende a influencer; veja reação

Uma fã do casal Jade Picon e Paulo André decidiu eternizar o carinho que sente pelos brothers no corpo. Janaina Parreira tatuou o nome de Jade, um furacão, o emoji que representa a torcida da irmã de Leo Picon, as bandeirinhas que simbolizam a torcida de P.A e a frase ‘e eu me sinto abençoada’, que o atleta citou no reality.

A atitude da fã surpreendeu a influenciadora digital, que começou a seguir Janaina no Twitter e comentou a homenagem: “Eu to chocada”, declarou a ex-BBB. “Eu venci na vida. Eu te amo”, respondeu a admiradora.

Outros internautas também reagiram à tatuagem. “Ficou Linda”, “Tanto de furacão q vai ser tatuado agora” e “Mas a história envolvendo os dois é tão linda, que a tatuagem chega a ser simbólica e fofa ❤” foram alguns dos comentários.

eu tô CHOCADAAAAAA ❤️❤️❤️ https://t.co/HizogH7TPR — Jade Picon???? (@jadepicon) April 2, 2022

