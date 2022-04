Fabiana Karla deixa Globo após 16 anos na emissora

Fabiana Karla foi dispensada pela Globo após 16 anos trabalhando na emissora com um contrato fixo. Assim como outras artistas como Juliana Paes, a humorista voltará a trabalhar na ‘vênus platinada’ apenas através de contrato por obra.

Após a saída, Fabiana estreará um novo projeto no canal fechado Multishow, intitulado “Central de Bicos”. Apesar de já confirmado, o humorístico ainda não possui data para estreia. As informações são de Patricia Kogut, do “O Globo”.

Nos anos em que esteve na Globo, a atriz engatou personagens de sucesso no extinto “Zorra Total”, além da nova versão do “Escolinha do Professor Raimundo”. Fabiana também esteve em novelas e chegou a apresentar o “Se Joga” nas tardes da emissora.

