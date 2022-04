Fábrica de colchões e estofados pega fogo em Feira de Santana

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma fábrica de colchões e estofados pegou fogo na Avenida Subaé, localizada na cidade de Feira de Santana, que fica a 100 km de Salvador. De acordo com informações da TV Bahia, o acidente aconteceu no início da tarde da segunda-feira (4). O dono do estabelecimento estima que os prejuízos são de mais de R$ 500 mil.

Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver uma alta fumaça que saiu do estabelecimento enquanto as chamas se espalhavam pelo local. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo começou por causa de um curto-circuito.

Um funcionário da fábrica detalhou que atuava em uma das máquinas quando o incêndio começou na fiação. As chamas chegaram até o equipamento e se alastraram pelo galpão da fábrica. Segundo o proprietário, o teto do galpão desabou e as paredes estão comprometidas. A fábrica não tinha seguro, e funcionava há apenas três meses.

Leia mais sobre Bahia no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias