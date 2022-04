Fáceis e criativas: aprenda como fazer 5 decorações de Páscoa

Foto: divulgação

Pensar em Páscoa é pensar na mesa cheia, a família reunida e comilança na mesa. Mas sabemos que vai chegando um período do mês em que a grana aperta. A solução é criar decorações próprias e baratas para ambientar o espaço e trazer o clima da festa religiosa para dentro de casa.

Sendo assim, o iBahia separou cinco ideias de decorações fáceis de fazer.

Bom, essa ideia é justamente para você que não quer gastar, já que você vai precisar apenas de um ovo branco. Dobras diferentes na mesa podem fazer a alegria da criançada, então vale pegar aquele paninho maior e algumas argolas para guardanapo para dar um charmezinho.

Foto: reprodução Pexels

Decorações com papel marchê

Para aqueles que gostam de usar a criatividade em trabalhos manuais, a próxima ideia são as decorações com bexigas, papel higiênico e muita tinta. Mine ovinhos são o charme final, além de se tornar um ótimo esconderijo para os ovos de chocolate tradicionais da época.

Lembrancinhas de páscoa

Falando em criatividade, as lembrancinhas são uma ótima opção na hora de decorar e presentear quando a grana está mais apertada. Se você é bom com trabalho manuais, caixas feitas com papel podem ser protagonistas dos prêmios nas brincadeiras.

Foto: reprodução Pinterest

Veja aqui como fazer.

Essa é sem dúvidas, a dica mais simples da lista: os ovos decorados. Aliados a uma cestinha de decorativa, os 'ovinhos' trazem o clima da páscoa sem gastar quase nada. Vale até criar uma brincadeira e fazer a pintura ao lado dos pequenos, por isso, separamos algumas inspirações. Veja abaixo:

Foto: reprodução Pexels

O clássico dos bolos de aniversário é uma ideia mais do que válida para criar sem gastar muito. Os confeiteiros de plantão podem até brincar com os biscoitinhos de açúcar.

Foto: reprodução Pexels

