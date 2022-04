Falso médico é preso em flagrante enquanto realizava atendimentos no sudoeste baiano

Foto: Reprodução/Cremeb Um falso médio foi preso em flagrante, enquanto realizava consultas, na tarde desta terça-feira (12), no Hospital e Maternidade de Potiraguá, município no interior do sudoeste baiano.

Identificado pelas iniciais M.A.N.S.A, o falso médico formo em medicina na Bolívia, segundo a polícia. Mas, para atuar no município sem a devida revalidação oficial, utilizava o número do CRM e nome de um médico devidamente habilitado.

O caso foi investigado pela Delegacia Regional do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) no sudoeste baiano, que recebeu a denúncia de atuação de um falso médico na região. Com a checagem no site do Conselho e diante da divergência entre dados e foto, a polícia deu seguimento à suspeita.

Além da prisão do falso médico, feita pela Polícia Civil de Itapetinga e Potiraguá, também foram apreendidos carimbo e fichas de atendimento ambulatorial e emergencial de pacientes, já preenchidos, carimbados e assinados pelo investigado. O homem foi autuado pelos crimes de falsidade ideológica, exercício ilegal da medicina e falsa identidade.

A direita da unidade médica onde o falso médico atuava confirmou que ele se identificava como médico e que utilizava a documentação falsa. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), a assessoria do local procurou a Secretaria Municipal de Saúde de Potiraguá, que não respondeu ao e-mail e nem atendeu telefonema para compartilhar informações sobre a checagem de documentação do falso médico na hora da contratação.