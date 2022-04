FAMP abre período de inscrição do Vestibular de Medicina 2022/2

A Faculdade Morgana Potrich (FAMP) abriu o período de inscrição do Vestibular de Medicina 2022/2. De acordo com o cronograma, os interessados devem se inscrever até o dia 4 de junho.

Os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente por meio do site da instituição. Para efetivar o cadastro, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 420,00.

Conforme estabelecido no edital, a seleção do Vestibular de Medicina 2022/2 será feita a partir do desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, para participar do processo seletivo é preciso ter feito uma das edições do Enem de 2010 a 2021.

Ainda de acordo com o edital, serão classificados os candidatos que obtiveram média igual ou superior a 500 (quinhentos) pontos nas provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e também na prova de Redação.

Podem realizar as inscrições candidatos portadores de certificado de conclusão do

ensino médio (ou curso equivalente) e que comprovem a conclusão do ensino médio (ou

curso equivalente) até a data do registro acadêmico na FAMP.

Vagas e resultado

A oferta total da FAMP é de 100 vagas para o curso de Medicina (período integral) que é oferecido na cidade de Mineiros (GO). A seleção visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre de 2022.

De acordo com o cronograma, a instituição deve liberar o resultado final do Vestibular de Medicina 2022/2 até o dia 22 de junho. Acesse o edital na íntegra para mais informações.

