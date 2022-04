Fantasiada de Pavão, Negra Li é desmascarada no ‘The Masked Singer’

Após ser eliminada da competição, Negra Li falou sobre a experiência de cantar mascarada. “Eu aproveitei a máscara da Pavão. Eu me escondi nela. Porque eu me considero tímida. São 24 anos de carreira. Eu aproveitei a Pavão. Ninguém tá me vendo, então eu não vou ser mais tímida. Eu vou me jogar, vou ser quem eu quiser. E foi incrível”, disse.