Fapes busca novos talentos para compor sua equipe

A Fapes, uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), que cumpre as diretrizes da política estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), busca novos talentos para compor sua equipe.

Há chances para profissionais de diversas áreas e funções, com foco em estudantes do Rio de Janeiro, capital, das áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Como uma empresa que preza pelo futuro e por suas ações, a Fapes oferece tecnologias e ferramentas de gestão para antecipar as necessidades dos nossos clientes, bem como oportunidades para profissionais de diferetes áreas e funlões.

No programa de estágio, por exemplo, são oferecidos estudantes do ensino superior para desenvolver e reter talentos alinhados à cultura da FAPES. Ainda, a empresa refroça que a satisfação do cliente é sua meta e a ética e transparência são elementos essenciais no dia a dia da empresa.

De acordo com a empresa, os estudantes do ensino superior contratados serão responsáveis por desenvolver talentos alinhados à cultura da FAPES, cujo objetivo é ter uma administração moderna, transparente e voltada aos serviços e resultados para seus participantes.

O programa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e, ainda, vale refeição e vale transporte;

Como se candidatar

Para concorrer a qualquer uma das vagas, os interessados devem acessar o site https://site.vagas.com.br/PagEmprCust_fapes_vagas.html.