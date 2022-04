Fátima Bernardes no ‘The Voice’ e mais: TV Globo anuncia troca de apresentadores

A partir de junho deste ano, as manhãs da TV Globo estarão de cara nova. Com presença feminina marcada, a empresa anunciou alterações nos programas matinais, no “The Voice Brasil”, na GloboNews e mais.

As mudanças começam com a despedida de Fátima Fernandes do “Encontro”. Após 10 anos à frente do programa, a jornalista assume a décima primeira temporada do “The Voice Brasil”.

Para substituir Fátima no “Encontro”, entra Patrícia Poeta, que terá a companhia de Manoel Soares e a relocação do programa para São Paulo, onde Ana Maria Braga grava o “Mais Você” com o “Lourinho”, como novo Louro José.

As manhãs de sábado terão Maria Beltrão nas telinhas. A jornalista chega direto da GloboNews para comandar o “É De Casa”, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete.

Outra novidade é a saída de André Marques e Ana Furtado, que ainda não foram anunciados em novos projetos em outras plataformas da emissora.

Na GloboNews, no lugar de Maria Beltrão na apresentação do “Estúdio i” foi escalada a jornalista Andréia Sadi.

“Sadi vai comandar o Estúdio i que o público adora ver: jornal quente, relevante, dinâmico, moderno e descontraído”, afirma Miguel Athayde, diretor do canal.

Nas manhãs de domingo, o “Esporte Espetacular” recebe o reforço Karine Alves, com as notícias do esporte de São Paulo.

Com uma nova reformulação, o programa passou a ser gravado em março nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro ainda sob o comando de Barbara Coelho e Lucas Gutierrez.

“Estamos renovando, e ao mesmo tempo fortalecendo” conta o diretor de Variedades da TV Globo, Mariano Boni, sobre a nova fase.