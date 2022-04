De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), são muitos os fatores que ocasionaram a revisão das projeções de inflação feita pela instituição. Assim sendo, confira alguns pontos relevantes!

Fatores que ocasionaram a revisão das projeções de inflação

Conforme informa o Banco Central do Brasil (BCB), os principais fatores que levaram à revisão das projeções de inflação são:

inflação observada recentemente maior do que a esperada;

revisão das projeções de curto prazo;

forte elevação do preço do petróleo ;

propagação via inércia inflacionária das pressões correntes;

crescimento das expectativas de inflação da pesquisa Focus; e

indicadores de atividade econômica mais fortes do que o esperado.

Principais fatores de revisão para baixo:

trajetória mais elevada da taxa Selic da pesquisa Focus, que representou um aumento da taxa real considerada;

apreciação cambial;

mudança da bandeira de energia elétrica considerada para o final de 2022, de vermelha patamar 2 para amarela;

queda da incerteza econômica, medida pelo Indicador de Incerteza da Economia – Brasil (IIE-Br), produzido pela FGV, em valores inferiores aos considerados nas projeções; e no caso do Cenário A, utilização de trajetória de queda do preço do petróleo ao longo de 2022, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Diversos cenários impactam a projeção oficial do Banco Central

De acordo com informação do Banco Central do Brasil (BCB), na comparação com as projeções de inflação da reunião do Copom em fevereiro (244ª reunião), houve, no caso do Cenário A, aumento de 0,9 p.p. para 2022 e queda de 0,1 p.p. para 2023 e, no caso do Cenário B, elevação de 1,7 p.p. e 0,2 p.p. para 2022 e 2023, respectivamente (conforme Ata da 244ª reunião).

Os grupos de preços livres e administrados

Assim sendo, os fatores principais foram basicamente os mesmos apontados na comparação com as projeções do Relatório anterior. Conforme informa o Banco Central do Brasil (BCB), quando se consideram os grupos de preços livres e administrados, nota-se que as projeções de ambos os grupos subiram para 2022, quando comparadas com as do Relatório anterior.

Destaca-se como itens inflacionários os combustíveis, emplacamento e licença e produtos farmacêuticos

Portanto, para 2022, destaca-se como itens inflacionários os combustíveis, emplacamento e licença e produtos farmacêuticos e, como item desinflacionário, energia elétrica residencial, em função da bandeira considerada.

Conforme define o Banco Central do Brasil (BCB), a inflação de preços livres vai se reduzindo ao longo do tempo na medida em que os efeitos da inércia vão se dissipando e os efeitos da trajetória da taxa de juros real utilizada acima da taxa neutra passam a predominar, de acordo com documento divulgado recentemente (março/2022) pela instituição.