Feed.Ba com Jamil Moreira Castro: Brown é um dos autores do samba enredo da Mocidade

Tem timbau no samba enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel (@mocidadeoficial). Carlinhos Brown (@carlinhosbrown) é um dos oito autores do samba “Arerê Komorode”, que exalta o orixá Oxóssi no enredo Samba de Caçador. A música será apresentada no desfile do Grupo Especial no Sambódromo do Rio de Janeiro no dia 23 de abril. Convidado pelo Mestre Dudu (@mestredudu10), ele aceitou desfilar à frente da bateria eternizada pelo Mestre André. “Todo Ogam da Mocidade é cria do Mestre André”, afirma a letra do samba.

“Esta história toda começou pelo samba enredo, quando um dos compositores me procurou. A partir daí, Carlinhos Brown entrou com eles para finalizar, gravar e fazer o clipe. Na apresentação, a música venceu os dois concorrentes da escolha do samba do ano da Mocidade”, conta Ivanna Soutto (@ivannasoutto), empresária do artista. De olho em Brown, ela e a produtora Erica Medrado (@ericamedrado27) vão desfilar na ala da presidência.

No último carnaval da Mocidade, em 2020, Elza Soares foi homenageada como enredo da escola. No dia 20 de janeiro, a cantora morreu na mesma data de sua grande paixão, Mané Garrincha, e dia do orixá Oxóssi, enredo do carnaval. Uma das referências da Mocidade, Elza chegou a participar como compositora de uma das músicas do concurso dos sambas enredos para este ano. Ela perdeu, mas comenta-se que elogiou o samba de Brown. Ainda é segredo, mas com a sua morte é certo que o carnavalesco Fabio Paiva vai homenageá-la na avenida.

ANINHA FRANCO QUASE PRONTA PARA MOVIMENTAR A REPÚBLICA AF

Após dois anos de pandemia, a dramaturga volta a receber os republicanos



Aninha Franco (@aninhafranco_rep) está empolgada com a reabertura da República AF, no Pelourinho, fechada há dois anos por conta da pandemia. A volta das funções será com o evento “Republicando”, ainda sem data, que vai movimentar o casarão com debates, lançamento e relançamentos de livros. “Estamos quase prontos, finalizando à manutenção. Atualizamos os equipamentos do século 20 para o século 21. Aqui, só não trocamos os livros”, diz a dona de um incalculável acervo. Além de movimentar a República, Aninha que passear com os seus espetáculos através do projeto ‘Teatro XVIII Móvel’. Não será fácil escolher, já que no catálogo da autora tem ‘Oficina Condensada’, ‘Cafajestes’, ‘Dendê & Dengo’, ‘Oficina Condensada’, ‘Éramos Gays’, ‘Potato Pum Infantil’ e os ‘Sarais do XVIII’.

Astrid com o marido Fausto e o filho Gabriel (Foto: Acervo Jamil Moreira Castro) O PARAÍSO PARTICULAR DE ASTRID FONTENELLE

Apresentadora está ansiosa para estrear a casa de praia em Morro de São Paulo Astrid Fontenelle (@astridfontenelle) está na contagem regressiva para entrar na casa que está construindo em Morro de São Paulo, na Bahia. A apresentadora do programa Saia Justa, no GNT, marcou para o dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, a estreia da residência junto com o marido Fausto Franco (@faustofranco), morador de Salvador, e o filho Gabriel Fontenelle (@gabrielfontenelleoficial). Na paradisíaca Ilha de Tinharé, o terreno fica na Quarta Praia, eleita pela Tripadvisor, em 2021, como uma das 10 mais bonitas do mundo. “A casa ainda não está pronta, mas contamos que esteja na reta final. Escolhi o dia 21 de abril para entrar e eu mesma cuidar de colocar as coisas no lugar. O projeto é do arquiteto baiano Adriano Mascarenhas (@adriano_mascarenhas), mas a decoração de interiores eu mesma que cuidei junto com um amigo, Newton Lima (@newtonlima). Aqui em São Paulo, que tem um hub de decoração chamado Casa Molde”, conta. Feliz com a nova fase do Saia Justa, agora com as presenças da atriz Luana Xavier (@luaxavier), Sabrina Sato (@sabrinasato) e a cantora Larissa Luz (@larissaluzeluz), Astrid está vibrando com participação especial no filme ‘A Jaula’, de João Wainer (@joaowainer). “Faço uma apresentadora bem agressiva, dessas de programas populares na televisão. Muito escrota na narração de um assalto. Sou uma das quatro personagens do filme, protagonizado por Chay Suede (@chay) e Alexandre Nero(@alexandrenero) e com a participação de Mariana Lima (@marianalima). Vamos lá me ver no cinema”, convida Astrid. SAMBA E FEIJOADA EM ESPAÇO CULTURAL NA VILA BRANDÃO

Daniela Solis quer dar destaque a comunidade no roteiro cultural da cidade Depois de pedir a benção a Iemanjá para inaugurar o ‘Espaço cultural Daniel Solis’, na Vila Brandão, a empresária Daniela Suarez Solis (@danielasuarezsolis) e a sócia Lais Araújo promovem a Feijoada do Espaço Cultural neste domingo (10), a partir das 13 horas, com participação do grupo Bambeia. O convite custa R$ 150,00 (venda do WatsApp @espacoculturaldanielsolis). Para quem ainda não conhece, o acesso a Vila Brandão é pelo Largo da Vitória. Daniela batizou o espaço com o nome do pai, Daniel, que morou com a família durante anos na famosa Casa Amarela, vendida para ser área de lazer da Mansão Wildberg. Apaixonada pelo cenário da Vila Brandão, onde ficou conhecida desde pequena, ela comprou o casarão que foi transformado para abrigar eventos próprios e particulares, além das ações que serão realizadas em prol da comunidade. Os sócios Marcio Esher, Antonio Oliva, Ju Ferraz, Cae Mariani e Flavio Sarahyba (Foto: Reanato Wrobel / Acervo Jamil Moreira Castro)

JU FERRAZ VAI COMANDAR O CAMAROTE N1

Baiana é uma das organizadoras do espaço mais badalado da Sapucaí A baiana Juliana Ferraz (@juferraz) é um dos anfitriões do Camarote N1 (@camaroten1), nos dias 22, 23 e 30 de abril, na Marques de Sapucaí – cenário do desfile das escolas de samba do Primeiro Grupo. Vários artistas estarão se apresentado no palco do espaço mais badalado do sambódromo carioca, que tem Sabrina Sato como rainha e as musas Silvia Braz (@silviabraz) e Gabriela Prioli (@gabrielaprioli). As camisetas são assinadas pelo @colccioficial. Sem Carnaval em Salvador, os baianos podem ir conferir os desfiles da Sapucaí. Quem não tem convite, ainda dá tempo de comprar.