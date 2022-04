Feed.Ba com Jamil Moreira Castro: Rodrigo Lelis interpretará Caetano Veloso nos cinemas

Fotos: Divulgação/Itala Martina // Reprodução/Instagram No último domingo, o ator Rodrigo Lelis (@rodrigolelis) circulou quase no anonimato durante o show de Silva, realizado na Arena Fonte Nova. Algumas pessoas reconheceram o baiano, que vai encarnar o jovem Caetano Veloso no filme ‘Meu nome é Gal’, com Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1) vivendo a estrela baiana da Tropicália sob a direção de Dandara Ferreira (@dandaraferreira) e Lô Politi (@lo_politi). Rodrigo não tem a semelhança de um sósia do Caetano dos tempos de ‘Sem lenço e sem documento’, mas quem olha as suas fotos no ensaio ‘Menino Deus’, da fotógrafa baiana Ítala Martina (@italamartina), não tem dúvida de que ele incorporou o personagem. “Quero que as pessoas se sintam identificadas com o meu trabalho, que vejam o meu Caetano, o Caetano que há em mim. O trabalho de Daniel Oliveira, no filme Cazuza, também perpassa por esse lugar de ser o Cazuza de Daniel. Por isso, que é algo tão marcante e empático. Nunca quis ser ou imitar o Caetano e sim trazer ele para o meu corpo, para a minha vivência”, afirmou Rodrigo. Quem já conhece trabalho do ator baiano, acredita que é uma questão de tempo para o grande público reconhecer o seu talento. “O filme da Gal é uma possibilidade de me levar ao reconhecimento nacional. Que acho que é algo importante na vida de qualquer ator. Estou ansioso para ver esse filme, entender a recepção do público e muito curioso para que tudo isso aconteça. Espero que ele possa dar ao público e a todas as pessoas o que me causou: muito frenesi, muita felicidade e amor envolvido”.



‘Meu Nome é Gal‘ tem previsão de estreia no primeiro semestre de 2023. O filme evidencia a vida da cantora Gal Costa e conta com a direção de Lô Politi e Dandara Ferreira, que também atua como Maria Bethânia. O elenco ainda reúne Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila (Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão) e Luís Lobianco (Guilherme Araújo).

Jackson Costa é ator e poeta (Foto: Carlos Peti // Reprodução/Instagram)

QUASE TUDO PODE COM JACKSON COSTA

Ator e poeta está com um podcast focado em entrevistas e traz grandes nomes do cenário artístico Pode ou não pode? O espaço é livre e sem censura no podcast ‘Pode.com’, programa de entrevista comandado pelo ator e poeta Jackson Costa (jacksoncosta7). Na atração, é o convidado quem decide o que dizer ou não durante a conversa; e essa ideia é para conquistar cada vez mais ouvintes com abordagens profundas de diversos assuntos, sem perder a leveza e o humor. Em três semanas, Jackson entrou no ar com as entrevistas da cantora Margareth Menezes, do poeta e cantador Maviael Melo, do ator Widoto Áquila e Maurício Martins, responsável pelo acervo de figurinos Boca de Cena, e muitas outras personalidades. As estreias são às quintas, sempre às 19 horas. Se você não tem disponibilidade, fique tranquilo. Os programas podem ser revistos no Youtube. “Uma das entrevistas mais fortes foi com João Jorge, presidente do Olodum. Muito emocionado, ele deixou todos tocados no estúdio ao falar sobre a construção da banda do Olodum e o suporte que ele dá na comunidade”, revelou Jackson. A ideia de criar o podcast foi do músico e produtor Adriano Moraes e Luciano Suedde, que montaram um estúdio com boa estrutura durante a pandemia. A possibilidade também de ter uma banda em cena, deixou Jackson motivado de fazer um programa com mais liberdade para conversar com os entrevistados. O poeta e ator de várias peças e novelas na Globo, também viu a possiblidade de reviver seus tempos de locutor na rádio Morena, que era produzido na sua cidade Itabuna, sul da Bahia.

Céu e Junior Rocha da marca ‘Meninos Rei’ (Foto: Divulgação/ Felipe Bamberghi)

MARCA ‘MENINOS REI’ NO TAPETE VERMELHO DO BAILE DA VOGUE

A marca ‘Meninos Rei’ (@meninosrei) vai desfilar no tapete vermelho no Baile da Vogue, no dia 29 de abril, no Copacabana Palace, famoso hotel do Rio de Janeiro. Cercados de segredos, os irmãos Céu (@soueu_ceu) e Junior Rocha (@juniorrochassa) não revelaram a ‘poderosa atriz’ que vai vestir o look inspirado no tema da festa intitulado ‘Brasilidade Fantástica’. Apesar de estarem envolvidos com o baile da revista de moda, eles praticamente já finalizaram a coleção que vai estrear em maio na próxima edição da São Paulo Fashion Week – SPFW.



“Não podemos revelar o nome da pessoa que vai usar a nossa roupa no evento da Vogue. A revelação será no tapete vermelho no Copacabana Palace”, conta Junior. O seu irmão Céu lembra que a ‘Meninos Rei’ acaba de completar sete anos no mercado. “Sempre buscamos o reconhecimento no cenário da moda. Participar do evento da Vogue e desfilar pela segunda vez na SPFW mostra que estamos no caminho certo”, festeja. A marca ‘Meninos Rei’ está ainda entre as empresas da Sankofa, projeto que dá apoio e suporte a empreendedores racializadas, que desfilam no SPFW e foram convidadas para vestir famosos no baile. Aliás, a marca baiana tem muita intimidade com os famosos, pois ficou conhecida vestindo Marienne de Castro, Larissa Luz, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Gilberto Gil e muitos outros. Mesmo com todo esse sucesso, a marca tem encontrado muitas dificuldades para levar suas coleções para além da Bahia. “Até agora só contamos com o apoio do restaurante Maria Mata Mouro (@mariamatamouro) para os custos com as viagens. É muita luta e não vamos desistir, porque acreditamos que vamos conquistar outros patrocínios”, acredita Junior Rocha.

Lan Lanh é a nova percussionista de Maria Bethânia (Foto: Reprodução / Instagram)

LAN LANH ESTREIA NA BANDA DE MARIA BETHÂNIA E GANHA HOMENAGEM DA MULHER, NANDA COSTA

Artista também está comemorando o lançamento do single ‘Irmãs de Ibejis, um axé para crianças em forma musical’



Entre os famosos, a atriz Nanda Costa (@nandacosta) foi quem prestou a homenagem mais emocionante a sua mulher Lan Lanh (@lanlanhoficial), a nova percussionista de Maria Bethânia (@mariabethâniaoficial). No domingo passado, no evento ‘Vivo Rio’, realizado no Rio de Janeiro, a artista se apresentou e chamou atenção. Na estreia do show comemorativo do documentário ‘Fevereiros’, com direção de Márcio Debellian (@marciodebellian), a baiana canta ‘Galo, Noites e Quintais’, incluindo pela primeira vez Belchior no seu repertório, e ‘Pantanal’, de Marcus Viana (@marcosvianaoficial) que regravou a canção para o remake da novela. “Foi inesquecível, inexplicável. Bethânia, a rainha suprema, minha voz preferida no mundo no batuque do meu amor. Lan, você zerou o game. Bethânia é o auge e você merece estar exatamente onde está. Foi lindo te ver tão iluminada e potente! Sou só orgulho e gratidão. É uma onda viver ao seu lado. Obrigada por nos dar tanta alegria. Te amo”, escreveu a atriz no Instagram da percussionista. Lan Lanh também está comemorando o lançamento do single ‘Irmãs de Ibejis, um axé para crianças em forma musical’, em parceria com Monica Millet (@monicamilletoficial), Lui Rabelo (@luirabello) e DeepLick (@deeplick). A canção já em disponível em todas as plataformas digitais e foi composta por Mônica Millet (@monicamilletoficial) para as gêmeas Kim e Tiê, filhas de Nanda Costa e Lan Lanh.

Ângela Ro Ro comemora 40 anos de carreira (Foto: Divulgação / Alexandre Moreira)

ÂNGELA RO RO COMEMORA 40 ANOS DE AMOR À MÚSICA

Considerada uma das artistas mais polêmicas da MPB, aos 72 anos, Ro Ro não quer pedir mais dinheiro e, sim, espaço para cantar. Depois do retiro em Saquarema – que fica na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro -, e de passar a sacolinha a virtual para pedir dinheiro durante a pandemia, Angela Ro Ro (@angela_ro_ro_oficial) dá início a turnê com o show comemorativo ’40 anos de Amor à Música’. O espetáculo iniciou em janeiro, no Teatro Rival, e agora chega em Salvador para única apresentação na próxima quarta (20), às 21 horas, no Teatro Castro Alves (TCA). Considerada uma das artistas mais polêmicas da MPB, aos 72 anos, Ro Ro não quer pedir mais dinheiro e, sim, espaço para cantar. Entre blues, rock e baladas, ela traz no repertório a música “Compasso” – tema da personagem de Denise Fraga na novela “Um lugar ao Sol”, e revisita os sucessos “Tola Foi Você”, “Fogueira” (regravada por Ana Carolina) e “Amor, Meu Grande Amor” (regravada pelo Barão Vermelho). CALÇADÃO

Olha só que programão para quem passar o feriado na Linha Verde. O Castelo Garcia D’ávila, será cenário do show da banda mineira Jota Quest (@jotaquest) e do baiano Jau (@jau_oficial) neste sábado (16/;04), às 19 horas, na Praia do Forte. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla. Quem gosta de vatapá pode se acabar na iguaria africana, que é uma pedida perfeita para a Semana Santa. O Restaurante Dona Mariquita (@donamariqueita), ali na Rua do Meio, no Rio Vermelho, está promovendo a Festa do Vatapá, feito nas versões com farinha de guerra, farinha de milho, farinha do reino, inhame e fruta-pão. As tábuas serão acompanhadas pelo acaçá de leite, uma outra iguaria de tabuleiro resgatada pela chef Leila Carreiro, referência quando o assunto é cozinha patrimonial. A rainha do Forró e a dona do Vale vão levantar a poeira no Pelourinho. Solange Almeida (@solangealmeida) e Alinne Rosa (@alinnerosa) vão premeditar o São João com o Arraiá do Vale, dia a 15 de maio, no Largo da Tieta. Os ingressos estão sendo vendidos no SAN Folia.