‘Feed.Ba’: estilista Silla Filgueira entra no line up da Casa de Criadores em SP

Com a aproximação da estreia da marca Sillas Filgueira (@sillasfilgueira) na Casa de Criadores (@casadecriadores), prevista para o dia 8 de junho, a estilista baiana Silla Maria (@silla_mariaf) vem sendo arrebatada por uma explosão de sentimento.

O coração dispara não só pela sua primeira apresentação como mulher trans em uma importante passarela, mas pela sensação de alcançar o reconhecimento profissional e a realização do sonho de participar da semana de moda paulistana. Na passarela da Casa dos Criadores, ela vai desembarcar com a coleção ‘Tramas de Isabel’, feita em homenagem à sua mãe e construída com o mesmo acabamento e modelagem – que são impecáveis e surpreenderam os fashionistas no desfile que a revelou no concurso Novos Talentos, em 2005, no Barra Fashion.

De posse das imagens com looks da estilista, André Hidalgo (@andrehidalgo), criador e diretor artístico da Casa de Criadores, certamente foi conquistado pela baiana durante a entrevista de seleção para o evento. Silla não só foi convidada para participar desta edição de Inverno, em junho, mas volta para apresentar a coleção de Verão, em novembro, em São Paulo.

“Estou morrendo de medo e com frio na barriga, mas trabalhando para que tudo dê certo. Me apego à proteção de minha mãe, que me deixou há cinco anos. Faço uma homenagem a ela na coleção Tramas de Isabel e na trilha sonora só com músicas de Roberto Carlos. Essa coleção tem muito dela nos trançados e crochês, que uso em minhas tramas de viscose e crochê”, conta. Na passarela, Silla vai contar com a participação de Sue Zulu, Lourrani Bass, mulheres trans e modelos profissionais.

Para chegar na Casa de Criadores, Silla atravessou a pandemia sem abrir mais as portas de seu restaurante e, após dois anos, voltou a investir na moda com o dinheiro da rescisão da marca IO, onde fez produção e modelagem. Com incentivo do amigo e estilista Gefferson Vilanova (@geffersonvilanovalabel) comprou tecidos, criou uma coleção e fotografou com Florian Boccia (@bocciaphoto). As fotos foram parar na página radar da FFV (Fashion Forward), que abriu as portas para entrevistas nas revistas Marie Claire, Elle e, em fevereiro, matéria de destaque na Vogue.



A CAPELA VAI COMEMORAR 10 ANOS

De um sonho, Nil Pereira e Claudia Giudice criaram uma pousada de referência nacional

Ter uma pousada na beira do mar era um desejo em comum que a baiana Nil Pereira (@nilpereira5) e a jornalista paulistana Claudia Giudice (@claudiagiudice) descobriram numa conversa no Camarote Contigo Daniela Mercury. Daquele bate-papo no fim da folia, já se passaram 10 anos que o sonho virou realidade com a abertura da Pousada A Capela (@pousada_a_capela), inaugurada em dezembro de 2012 em Arembepe.

Agora, de frente para a praia, a conversa entre as empresárias é sobre a comemoração de uma década do espaço, com várias ações no segundo semestre. Já estão programadas exposições de fotos e arte popular, finais de semana temáticos e o Réveillon dos 10 anos.

“A Capela faz 10 anos. Um sonho que virou realidade e, melhor, deu certo e sobreviveu à crise, pandemia de Covid, intempéries. Vamos celebrar muito em 2022 e 2023. Começamos com a instalação do nosso sistema de energia solar. É um orgulho imenso poder colaborar com a natureza e produzir nossa energia”, diz Claudia Giudice em coro com Nil Pereira.

O sistema de energia solar tornou a pousada 100% sustentável na produção da energia, investimento que contribui para reduzir a crise climática.

A sensação de se sentir em casa no bonito e confortável projeto de Luiz Claudio Souza (@luizclaudiosouza_) e Gabriel Magalhaes (@gabrielmagalhaes.arq), faz da A Capela um dos cenários à beira mar mais concorridos para cerimônias de casamentos e aniversários no Litoral Norte.

Na capela de São Judas Tadeu, inaugurada com missa celebrada pelo Monsenhor Gaspar Sadoc, em 2015, já se casaram anônimos e famosos, como atriz Emanuelle Araújo (@emanuellearaujo) e Nando Diniz (@nandodiniz). O cantor Xanddy (@xanddy), do Harmonia, também elegeu a pousada para uma sessão de fotos.

Em uma década, A Capela se tornou uma referência nacional para turistas que gostam de se hospedar com muito conforto, culinária de excelência; e um serviço personalizado, gentil e generoso. A avaliação tem nota alta no setor do turismo, como no Booking, e, desde 2014, no Tripadvisor.

INSTALAÇÃO DE ISABELA SEIFART VAI COLORIR O MERCADO DE SÃO FÉLIX

Arte com a caligrafia da laranja inspira o trabalho da artista plástica

Alguém conhece a caligrafia da laranja? Com referência na simpatia junina de formar letras jogando a casa da fruta, Isabela Seifarth (@belaseifarth) criou a instalação ABC do Nordeste, em cartaz, a partir do sábado (23) no Mercado Municipal de São Félix, no Recôncavo.

No vão livre do mercado, vários estandartes vão formar um grande abecedário de A à Z, criado em acrílica sobre tecido cru. A partir da representação da casca da laranja, as palavras associadas trazem referência à cultura e tradições do Nordeste.

“Através da referência da simpatia da laranja, na época de São João aparece de diversas maneiras e em várias cidades, eu proponho um jogo com palavras que são importantes dentro da minha pesquisa. Na simpatia, se você descascar uma laranja em uma tira só e jogar essa casca para trás, ela vai formar a letra da pessoa amada. Então tem o B de Bahia, o R de Recôncavo e por aí vai formando um ABC do Nordeste na caligrafia da laranja e que, em uma série de estandartes suspensos, ocupa o vão central do mercado evocando uma memória afetiva do nordestino”, explica a artista, que permanecerá com obra no espaço até 28 de maio.

A cidade de São Félix tem referência em outra mostra de Isabela Seifarth. Desde quarta, a exposição ‘N de Nordeste’ ocupa RV Cultura e Arte, em Salvador, com obras construídas através da continuidade à pesquisa da artista relacionada a cenas do Recôncavo Baiano.

São pinturas produzidas entre 2020 e 2022, que adotam como referência fotografias do Arquivo Público e registros cotidianos da cidade de São Félix. Entre bares, barbearias, feiras livres e a zona rural, a artista constrói um repertório de imagens dividido em duas paletas de cores distintas. “O uso das cores é uma parte fundamental na minha obra”, afirma Isabela.

‘UM DIVÃ SOB O ABAJUR’ MARCA A ESTREIA DA ESCRITORA ISABEL REIS

Tarde/noite de autógrafo será no pátio do MAM

O lugar não podia sem mais chique para a psicanalista e cantora Isabel Reis lançar o seu primeiro livro. Será no pátio Saladearte CineMAM, na terça-feira (26), localizado dentro do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), a sessão de autógrafos de “Um Divã Sob o Abajur” (Pinaúna Editora), com páginas recheadas de contos, crônicas, poesias e poemas.

A programação, que começa com o belo pôr do sol na Baía de Todos os Santos, vai reunir bate-papo, poesias recitadas e apresentações musicais. No livro, a autora fala de temas para “desbravar, derreter o iceberg interior que todos temos”, o iceberg que ilustra a própria capa do livro criada por Mauro Y Barros. “Oferece o divã, aponta para uma luz sobre a geleira e, nas entrelinhas que não se desvenda, desse iceberg, o qual só vislumbramos a ponta”, diz Isabel Reis.

EMPRESÁRIOS DE LENÇÓIS CRIAM O ‘SELO DIAMANTE’

Iniciativa vai ajudar entidades e organizações sociais

Quem visitar Lençóis, vai poder contribuir com uma instituição social da Chapada Diamantina. É só escolher um produto com o Selo Diamante nos bares, restaurantes, hotéis e loja, que parte da renda será revertida em doação. O próximo beneficiado será a Brigada de Voluntários de Lençóis, que tem combatido incêndios na região e necessitam de equipamentos especializados, como sopradores e EPI,s.

A iniciativa é da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Lençóis – ACEL, que, em novembro passado, realizou a Feijoada Solidária em prol do Projeto Lixo Zero. “Dessa maneira vamos fortalecer as iniciativas de organizações e entidades que necessitam de ajuda financeira”, afirma a empresária Dulce Ferrero (@dulceferrero), presidente da ACEL.



CALÇADÃO

Mônica San Galo (@monicasangalo) convida a todos para flutuar numa nuvem cor de rosa no Cafona`s Show, que acontece nos dias 07 e 08 de maio, na República AF, no Pelourinho. A noite terá jantar assinado pelo chef Alessandro Narduzzi. Reservas pelo telefone (071) 9 9968-7702.

O promoter Ginno Larry vai receber convidados em evento exclusivo da Gulli Gutti, no dia 28 de abril, em evento só para convidados no Racletto, no Horto Florestal. A marca de bebida cremosa, à base de doce de leite com vodka, vai lançar uma versão com gin. O evento contará com apresentações dos DJs Miss Cady, Gueri e Léo Melo.

Tem livro na estante para trocar? Então corra para a feira que está rolando no Museu do Mar Aleixo Belov, no Santo Antônio Além do Carmo. Até domingo (24), a Semana do Livro será celebrada com uma extensa programação cultural, como palestra e leitura lúdica.

