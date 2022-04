Feira artística BaZá RoZé retorna ao Palacete das Artes; confira programação

Foto: Divulgação

A feira artística feminista BaZá RoZê retorna, na sexta (8) e no sábado (9), das 14h às 20h, ao Palacete das Artes em Salvador. O RoZê, que tem a primeira edição desde o começo da pandemia, recebe artesãos e artesãs da moda, arte e gastronomia e também apresentações das bandas Geleia Solar e Microtrio. Além disso, atividades lúdicas com Beto Tapuraí e a Oficina de bolhas de sabão gigantes com a atriz e palhaça Vanda Cortez integram a programação.

“É importante e necessário reforçar esse fazer artístico por meio empreendedorismo sociocriativo, impulsionando a cultura regional, promovendo a transformação pessoal e a interconecção coletiva, vinculando assim, o ato de empreender também ao feminismo, lutando pela conquista da garantia de direitos, mudança social e maior autonomia às produtoras”, disse Tira Wulf, artesã do ramo da culinária.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA – ABRIL ROZÊ

Quando: Sábado (8) e sábado (9), das 14h às 20h

Onde: Palacete das Artes, Graça

Entrada: apresentação do cartão de vacinação contra a Covid

SEXTA (08/04)

Atividades lúdicas com Beto Tapurai – 16h

Quarteto Geleia Solar – 18h

SÁBADO (09/04)

Borbulhando – Oficina de bolhas de sabão com Vanda Cortez (atriz e palhaça) – 16h

Banda Microtrio – 18h

