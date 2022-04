Feira de Cidadania LGBTQIA+ é adiada por conta das chuvas

Foto: Michele Brito / Ascom SJDHDS

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) emitiu um comunicado de adiamento da primeira edição da “Feira da Diversidade: Informação e Cidadania”, que iria ser realizada nesta quarta (20). O motivo foi à frente fria, que provoca fortes chuvas em Salvador desde sábado (16).

A nova data já foi definida. A ação acontece no Casarão da Diversidade, em Salvador, na próxima quarta-feira (27), das 13h30 às 17h30, e disponibilizará serviços como atualização e pré-cadastro de CadÚnico; retificação de nome social; emissão para segunda via de Certidão de Nascimento e RG; emissão de ID Jovem; emissão de 1ª vida de Título de Eleitor; testagem e distribuição de kits de prevenção IST’s; atendimento Procon-BA; dispensa de PREP e bazar.

A feira tem o objetivo de promover acesso à direitos e serviços de cidadania para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social. O evento é fruto de uma parceira da SJDHDS e a prefeitura de Salvador com o organizações como as Mães do Arco-Íris, Atração, ABGLT, Fórum Baiano LGBT, Prepara Salvador, Chama para Dançar e Gapa-BA.