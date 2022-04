Feminicídio: homem é autuado em flagrante por morte de companheira em Sussuarana

Foto: Reprodução / Google Street View

Uma mulher foi assassinada pelo companheiro na noite da terça-feira (5), na Avenida Gal Costa, localizada no bairro de Sussuarana, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, Aldeci Lima de Andrade, de 41 anos, foi atacada com pedras e uma faca por volta das 23h30.

O companheiro dela, de identidade não revelada, se apresentou na 12ª Delegacia Territorial (Itapuão) e confessou o crime. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigará o caso.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O corpo de Aldeci foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre o sepultamento da vítima.