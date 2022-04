Fernanda Souza assume relacionamento com mulher: ‘descoberta sobre si’

A fila andou também para Fernanda Souza. A atriz, que não assumia um relacionamento público desde o fim do casamento com Tiaguinho, usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para fazer uma revelação as fãs. A musa está namorando uma mulher chamada Eduarda.

A atriz publicou na rede social uma foto ao lado da amada com uma legenda para lá de fofa. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer.Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós… AMOR É AMOR”, legendou Fernanda.

Uma série de famosos deixaram comentários de apoio nas redes sociais ao novo casal. “Estou muito feliz e orgulhoso da atitude de vocês, e mais feliz ainda em ver duas das minhas melhores amigas namorando! Zerei a vida kkkkkkk”, escreveu Bruno de Lucca. “Lindaaasss!! Amo vocês!!!”, comentou Sandy.

