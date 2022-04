Ferreira Costa abre mais de 30 vagas de emprego; confira

A Ferreira Costa, quinta maior Home Center do Brasil, abriu mais de 30 vagas de emprego em diversos setores dentro da companhia. As oportunidades são destinadas a profissionais que possuem todos os requisitos das funções onde pretendem atuar. Confira os cargos e mais informações sobre como se candidatar.

Ferreira Costa anuncia oportunidades de emprego

Criada há mais de cem anos, a empresa Ferreira Costa possui mais de 60 mil itens para casas, utilidades domésticas, eletrodomésticos, decoração e setor automotivo, atendendo anualmente milhões de clientes em Pernambuco, Sergipe e Bahia. Com novas oportunidades, a empresa divulgou 30 empregos para diferentes áreas de atuação. Veja as funções:

Vendedores de Televendas – João Pessoa : ensino médio concluído, boa comunicação, iniciativa e bom trabalho em equipe;

: ensino médio concluído, boa comunicação, iniciativa e bom trabalho em equipe; Auxiliares de Depósito – Recife : ensino médio completo, laudo médico caso seja profissional PCD, habilidades em transpaleteira e experiência na função;

: ensino médio completo, laudo médico caso seja profissional PCD, habilidades em transpaleteira e experiência na função; Supervisores de prevenções de perdas – Caruaru : superior em andamento, experiência em gestão de pessoas, conhecimento em legislação aplicável, conhecimentos em informática e pacote office;

: superior em andamento, experiência em gestão de pessoas, conhecimento em legislação aplicável, conhecimentos em informática e pacote office; Gerente Corporativo de Marketing – Pernambuco : graduação concluída, pacote office avançado, inglês, conhecimento em CRM, marketing em redes sociais, pesquisa de mercado e gestão de orçamento;

: graduação concluída, pacote office avançado, inglês, conhecimento em CRM, marketing em redes sociais, pesquisa de mercado e gestão de orçamento; Supervisores de Depósito – Cabo de Santo Agostinho: superior completo, laudo médico se candidato PCD, pacote Office intermediário, práticas em ferramenta de qualidade e experiência na função.

Como realizar seu cadastro

Para garantir a participação no processo seletivo da empresa Ferreira Costa, é imprescindível atender as exigências e residir nas cidades ou proximidades onde os cargos estão sendo oferecidos. Todo o processo de seleção e ficha cadastral estão sendo disponibilizadas por meio do site de participação.

