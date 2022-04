Ferry-boat: Tempo de espera no Terminal de Bom Despacho chega a 4h para veículos

Foto: Arquivo Pessoal

O retorno para Salvador após o feriado de Semana Santana deixou o movimento intenso no sistema ferry-boat na tarde desta segunda-feira (18). Segundo a Internacional Travessias, que administra o serviço, o tempo de espera para embarque de veículo no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, chega a 4h. Já pedestres podem esperar até 2h para embarcar.

Conforme informações de passageiros, com a grande procura pelo serviço, a fila de pedestres na Ilha de Itaparica já chega na região do terminal de ônibus de Vera Cruz. Já a fila de carros alcança o entroncamento de Mar Grande.

As saídas ocorrem de hora em hora, mas, segundo a empresa administradora, viagens extras estão sendo realizadas. Nesta segunda, seguem em operação cinco embarcações. São elas: Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Pinheiro e Dorival Caymmi.

Segundo a Internacional Travessias, os ferries realizarão as travessias conforme disponibilidade a cada momento, respeitando a necessidade de manutenções preventivas e corretivas.

O sistema ferry-boat está operando de 5h às 23h30 diariamente, com exceção da próxima quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, quado o serviço irá operar de 6h às 23h30.

Cartões antigos

Usuários que ainda não migraram as versões antigas dos cartões podem comparecer no setor responsável no Terminal São Joaquim, em horário administrativo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 13h30 às 17h, exceto feriados. O titular do cadastro deve ir pessoalmente ao setor de cartões no Terminal São Joaquim, portando documento de identificação e CPF.

Prevenção contra a Covid-19

Permanece recomendado o uso de máscara no sistema Ferry-Boat.

Hora Marcada

Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço exclusivo aos condutores de veículos é necessário acessar o site www.internacionaltravessias.com.br. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.

Canal de atendimento ao cliente

O usuário pode entrar em contato com a ITS pelo e-mail: demandas@internacionaltravessias.com.br, para dúvidas, sugestões ou reclamações sobre o sistema Ferry-Boat. O usuário também pode entrar em contato através do telefone (71) 3103-2050.

