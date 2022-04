Ferry: Tempo de espera para embarque de veículos no Terminal de São Joaquim chega a 2h

Foto: Divulgação

É intenso o movimento de saída de Salvador para a Semana Sanata pelo Terminal de São Joaquim, no bairro do Comércio, no final da tarde desta quarta-feira (12). De acordo com a empresa Internacional Travessias Salvador (ITS), que administra o sistema ferry-boat, o tempo de espera para veículo chega a 2h. Já para pedestres, o embarque acontece a cada saída da embarcação.

O sistema tem saídas de hora em hora, com a possibilidade de viagens extras caso haja demanda. Segundo a Internacional Travessias, até por volta das 15h não havia ocorrido nenhuma saída extra, porque o movimento estava menor. A possibilidade de viagens extras será avaliada.

Nesta quarta-feira, os ferries à disposição da operação são: Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Ivete Sangalo e Maria Bethânia. No Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o fluxo é tranquilo tanto para veículos quanto para pedestres.

Funcionamento nos feriados

O sistema ferry-boat irá manter as saídas de hora em hora durante os feriados de Semana Santa e Tiradentes, comemorados entre essa e a próxima semana. Viagens extras só devem ocorrer caso haja demanda.

De acordo com a Internacional Travessias, no domingo de Páscoa e no dia de Tiradentes, o sistema irá operar de 6h às 23h30. Nos demais dias, a operação será de 5h às 23h30.

Cartões antigos

Usuários que ainda não migraram as versões antigas dos cartões podem comparecer no setor responsável no Terminal São Joaquim, em horário administrativo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 13h30 às 17h, exceto feriados. O titular do cadastro deve ir pessoalmente ao setor de cartões no Terminal São Joaquim, portando documento de identificação e CPF.

Prevenção contra a Covid-19

Entre as medidas preventivas adotadas pela ITS estão a autorização da venda de apenas uma passagem por pessoa; instalação de suportes de álcool em gel nas embarcações e salões de embarque dos terminais São Joaquim e Bom Despacho (reabastecidos regularmente); além da higienização e desinfecção de todos os ferries em trânsito, bem como das instalações dos dois terminais (realizadas diariamente), inclusive após o encerramento da operação do dia. As equipes de manutenção e limpeza estarão de plantão no período de aumento de demanda.

Permanecem obrigatórios o uso de máscara. Para reforçar a importância da colaboração de todos os usuários do Sistema Ferry-Boat no cumprimento das medidas sanitárias preventivas, incluindo o distanciamento, orientações são dadas por meio do sistema de rádio e TV e de cartazes e avisos expostos nos terminais e nas embarcações.

Hora Marcada

Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço exclusivo aos condutores de veículos é necessário acessar o site www.internacionaltravessias.com.br. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.