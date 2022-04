Festa 360 confirma primeiras atrações de evento; saiba quais são

Foto: Divulgação

A Festa 360, que acontece em 14 de maio, confirma duas das primeiras atrações do evento. O Fancy Inc e DJ Topo trazem à ocasião, na Arena Fonte Nova, música eletrônica, funk, pop e eletro.

Os gaúchos Adriano Dub e Matheus Rodrigues, dupla por trás do projeto Fancy Inc, é conhecida por diversas produções com DJ Vintage Culture, como “In The Dark”, “Happy” e o remix oficial de “Let’s Love”. Já DJ Topo, também confirmado no line up do evento, apresenta muito funk, pop e eletro. O artista é o responsável pela releitura de “Passarinho, Que Som É Esse”, que viralizou nas redes.

Nesta edição, a festa será palco da gravação de um reality show do Amazon Prime Video e trará para Salvador um super time de 10 influenciadores nacionais. Os ingressos estão à venda na plataforma Ticket Maker.

