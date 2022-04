Festa Literária de Penedo está com programação definida

Decom PMP

A programação da Festa Literária de Penedo (Flipenedo) está fechada. Durante os dias 28, 29 e 30 de abril, a cidade berço da cultura alagoana terá feira de livros, sarau literário, oficina de escrita criativa, contação de história, palestras, debates, recitais de poesia e shows musicais.

Antes de tudo isso, a Flipenedo abre no próximo dia 23 a Sala da Criatividade na Escola Municipal Barão de Penedo, atividade para professores da rede pública coordenada pelo ator e produtor cultural Chico de Assis e a atriz penedense Daniela Cattivaz.

A festa literária tem concurso de redação para estudantes das escolas de Penedo e reserva para a noite de sexta-feira, 29, a premiação do 8º Concurso Literário Cidade do Penedo, organizado pela APLACC (Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciência) com apoio do governo Ronaldo Lopes.

A Flipenedo é mais um evento que a gestão Crescendo Com Seu Povo promove para estimular o intercâmbio entre penedenses e produtores culturais, resgatando a importância do município no cenário alagoano.

Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Penedo investe na ampliação do calendário de eventos da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, estimulando a geração de emprego e renda na cidade que recupera e cuida do seu patrimônio.

Confira abaixo a programação completa da Festa Literária de Penedo

