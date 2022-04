Festival de Cannes 2022 anuncia filmes de mostra competitiva

Foto: Divulgação

O Festival de Cannes, um dos mais importantes eventos de cinema do mundo, anunciou, nesta quinta-feira (14), os filmes da seleção oficial de 2022. Cineastas consagrados, como David Cronemberg, os irmãos Dardenne, Claire Denis, James Gray e Kore-eda, estão na competição oficial pela Palma de Ouro. A lista inclui 18 longas.

A representação do Brasil, na 75ª edição do evento, acontece de maneira mais tímida. Novo filme do diretor e roteirista americano James Gray (de “Ad astra — Rumo às estrelas”, de 2019), “Armageddon time” tem coprodução de Rodrigo Teixeira, à frente da RT Features. A história protagonizada por Anne Hathaway, Anthony Hopkins e Jeremy Strong trata sobre amadurecimento, amizade e lealdade no Queens, distrito de Nova York, na década de 1980.

A produtora tocada pelo brasileiro se tornou, nos últimos anos, presença frequente no festival. Em 2019, Rodrigo Teixeira esteve na Croisette representando nada menos do que tres filmes — “A vida invísivel”, “O farol” e “Port authority”. Naquele ano, aliás, ele dividiu a produção de “Ad astra” com o ator Brad Pitt. Longas de sucesso, como o oscarizado “Me chame pelo seu nome” (2017) e o cultuado “A bruxa” (2015), estão no seu currículo.

Ao anunciar a seleção oficial do Festival de Cannes 2022, o diretor-geral do evento, Thierry Frémaux, afirmou que esta edição voltará a acontecer “normalmente”, depois de dois anos de restrições provocadas pela pandemia. Cerca de 35 mil pessoas foram credenciadas para o evento e estarão presentes na cidade da Côte d’Azur francesa, entre 17 a 28 de maio.

Diferentemente dos anos anteriores, a seleção oficial dos filmes em competição foi revelada antes dos nomes dos jurados. O o suspense sobre quem irá substituir o americano Spike Lee na presidência do júri continua.

Entre os filmes em competição, destaca-se a presença de uma produção do cineasta russo Kirill Serebrennikov. O festival mostra, portanto, que não boicotorá o cinema da Rússia em meio à guerra na Ucrânia. Também estão em competição trabalhos de Hirokazu Kore-eda, David Cronenberg, Park Chan-wook, Tarik Saleh, Arnaud Desplechin, Kelly Reichardt, Claire Denis, Ruben Ostlund, dos irmãos Dardenne, entre outros (veja lista completa abaixo).

Fora da disputa pela Palma de Ouro, juntam-se aos já anunciados “Elvis”, biografia de Elvis Presley sob direção de Baz Luhrmann, e “Top Gun: Maverick”, sequência do filme estrelado po Tom Cruise, os longas “November”, de Cédric Jimenez, “Masquerade”, de Nicolas Bedos, e “Three Thousand Years of Longing”, de George Miller. Michel Hazanavicius abrirá o evento com “Z”.

A seguir, confira os filmes que disputam a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2022:

“Armageddon Time”, de James Gray (EUA);

“Boy From Heaven”, de Tarik Saleh (Suécia);

“Broker”, de Kore-eda Hirokazu (Japão);

“Brother and Sister” OR “Frère et Sœur”, de Arnaud Desplechin (França);

“Close”, de Lucas Dhont (Bélgica);

“Crimes of the Future”, de David Cronenberg (Canadá);

“Decision to Leave” OR “Haeojil Gyeolsim”, de Park Chan-Wook (Coreia do Sul);

“Eo” OR “Hi-Han”, de Jerzy Skolimowski (Polônia);

“Forever Young” OR “Les Amandiers”, de Valeria Bruni Tedeschi (França);

“Holy Spider”, Ali Abbasi (Irã);

“Leila’s Brothers”, de Saeed Roustaee (Irã);

“Nostalgia”, de Mario Martone (Itália);

“RMN”, de Cristian Mungiu (Romênia);

“Showing Up”, de Kelly Reichardt (EUA);

“Stars at Noon”, Claire Denis (França);

“Tchaïkovski’s Wife”, de Kirill Serebrennikov (Rússia);

“Tori and Lokita”, de Jean-Pierre Dardenne and Luc Dardenne (Bélgica);

“Triangle of Sadness”, de Ruben Östlund (Suécia)

