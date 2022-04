Festival de Inverno Bahia prepara festa de lançamento para anunciar grade completa

Foto: Divulgação

O Festival de Inverno da Bahia (FIB 2022) prepara uma festa de lançamento, em Vitória da Conquista, para anunciar a grande completa de shows do evento. No dia 30 de abril, no estacionamento do Boulevard Shopping, a partir das 19h, o público poderá conferir as novidades, além de curtir apresentações de Cacau com Leite, Jô Almeida e Lincoln.

Para participar do evento será necessário doar dois quilos de alimento não perecíveis, em troca de um ingresso para o lançamento do festival. A troca de ingressos começa na terça-feira (19), na Loja Taco, na Av. Olívia Flores, no primeiro piso do Boulevard Shopping e na Central de ingressos (Panvicon Center), em horário comercial.

Todo o material arrecadado será recolhido pela Patrulha Solidária, da Polícia Miliar, e destinado às famílias vulneráveis de Vitória da Conquista.

A 16ª edição do FIB acontece nos dias 26, 27 e 28 de agosto, no Parque Teopompo de Almeida. Até o momento, já foram anunciados para o Palco Principal Maria Bethânia, Os Paralamas do Sucesso, o encontro de Elba Ramalho e Fagner, Iza, Dilsinho, Trio da Huanna, Alok e Harmonia do Samba.

Vendas On Line: Plataforma Sympla

Vendas em Vitória da Conquista: Loja Taco, Av. Olívia Flores, 686, Loja 1; Central de Ingressos Shopping Conquista Sul, Av. Juracy Magalhães, 3340; Central de Ingressos Galeria Panvicon, Av. Lauro de Freitas, 142, Centro; Banca Central, Praça Barão Rio Branco, s/n, Centro

Meia-entrada: Além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a Lei Nº 12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios. Mais informações, acesse o site.

Veja mais notícias sobre o FIB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias