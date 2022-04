‘Fevereira’ em abril: Tuca Fernandes agita foliões com show eletrizante no CarnaSal

Foto: @mottafotos



Terceira atração do 2º dia de CarnaSal, o cantor Tuca Fernandes conseguiu traduzir toda energia dos anos à frente do bloco Balada no Carnaval de Salvador, para o circuito adaptado do WET, localizado na Avenida Paralela. O cantor, que conversou com o iBahia antes de subir no pranchão, falou sobre a expectativa para o encontro com o público em uma grande festa após dois anos sem Carnaval.

“Eu fico muito feliz de estar aqui vendo o trio, vendo que a galera tá curtindo como se fosse um Carnaval mesmo. Salvador precisa dessa energia. Eu fico muito feliz com a proposta e espero que tenha vários desses aqui na capital”, comentou o artista.

Para a apresentação, o artista preparou um repertório com os maiores sucessos da carreira, entre canções da banda Jammil – grupo que foi vocalista por 17 anos e hits de sua carreira solo. Nesse mix, estão ‘Milla’, ‘Ê Saudade’, ‘Pra Te Ter Aqui’, ‘Fevereira’ e sua nova música de trabalho, feita durante a pandemia, que traduz o sentimento da espera para reencontrar os fãs. A canção se chama ‘Valeu a Espera’, construída em parceria com Matheus Bala.

O show de Tuca ainda contou com o encontro de pranchões, com Rafa e Pipo Marques, amigos de longa data do cantor. “Eu estava com saudade de fazer isso aqui, de poder gritar essa é a minha galera e de reencontrar meus amigos. A grade é toda aqui da Bahia, isso é uma coisa sensacional. Eu vi algumas coisas ontem, o encontro de trios de Saulo com Brown e foi lindo demais. E eu tô no meio de dois artistas que eu sou fã pra caramba, Durval e os meninos Rafa e Pipo, estou feliz com a possibilidade desse encontro”, finalizou Tuca.

