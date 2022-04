Fez história: Por que Linn da Quebrada foi eliminada do BBB 22?

Não há como negar que Linn da Quebrada fez história na casa do BBB 22. A cantora, que foi a primeira travesti a conquistar a liderança e a alcançar o Top 10 no reality, deixou o programa na noite deste domingo (10) ao levar 77.6% dos votos em um paredão contra Eliezer e Gustavo. Mas quais foram os motivos que fizeram a artista que trouxe tanta representatividade ser eliminada?

Foto: reprodução / Globoplay



1. Rivalidade com Arthur Aguiar



Não há como negar: Arthur Aguiar é o grande favorito ao prêmio do BBB 22. E não é por acaso que, um a um, todos os rivais do ator estão sendo eliminados. Com a eliminação recorrente do quarto Lollipop, Natália Jessilane e Lina se tornaram as principais inimigas do esposo de Maira Cardi na casa e já votaram inúmeras vezes nele, o que mobilizou votos contra a artista.

2. Foi ingrata? A indicação de Paulo André

Lina entrou na casa do BBB 22 disposta a entrar para história e por isso disputava todas as provas de liderança com muita força de vontade. Durante uma disputa de resistência que ocorreu no dia 25 de março, Paulo André, Scooby e Douglas, ao verem a sister chorando bastante, decidiram abrir mão da vitória e cederam a liderança para cantora, em um gesto de empatia.

Os quatro, que até então viviam em confronto na casa tiveram alguns dias de paz. Porém a cantora acabou indicando o atleta para a berlinda com a justificativa que estava com poucas opção. Essa atitude foi interpretada como “traição” pelos telespectadores.

3. Tem que jogar: poucas alianças

Linn da Quebrada era uma participante bastante querida pelos outros confinados. Porém, muito mais do que amizade, o jogo também é feito por lideranças. A cantora acabou se fechando na aliança que construiu com Jessilane e Natália. As “comadres”, nome dado ao trio pelo público, viviam em conflito e demoraram a combinar votos, o que acabou prejudicando o jogo da cantora que dificilmente conseguia ser certeira nas indicações indo sempre nos mesmos participantes (Arthur, Scooby e Paulo André).

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.