FGTS: Caixa autoriza novo saque emergencial de até R$ 6.220

A Caixa Econômica Federal confirmou a liberação de até R$6.220 do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS). A ideia é que o dinheiro sirva de ajuda para as pessoas que passam neste momento por dificuldades por causa das fortes chuvas.

Os moradores atingidos pelas fortes chuvas poderão realizar a solicitação do saque do FGTS por calamidade na Caixa Econômica Federal. Desde a última segunda-feira, 4 de abril, que todas as agências localizadas nestas cidades passaram a abrir às 9h, ou seja, uma hora mais cedo do que se registra em condições normais.

A Caixa Econômica Federal explicou que os valores serão disponibilizados oficialmente somente depois que os municípios em questão oficializarem o processo de estado de calamidade pública. Logo depois disso, o Ministério do Desenvolvimento Regional precisa fazer a confirmação por meio de uma portaria.

O banco diz ainda que trabalha para agilizar todo o processo. Eles afirmam que entendem que muitas pessoas precisam do dinheiro com urgência neste momento. Quando todo o procedimento for concluído, os cidadãos atingidos poderão fazer a solicitação de maneira remota, através do próprio aplicativo do FGTS.

De acordo com as informações oficiais, a ajuda será liberada para cidadãos das cidades abaixo:

Angra dos Reis;

Belford Roxo;

Mangaratiba;

Mesquita;

Paraty;

Nova Iguaçu

Realizando o pedido em três passos

Passo 1

Faça o download do apo do FGTS. É importante que os dados cadastrais já estejam inseridos. Siga para “Meus Saques”, depois “Outras Opções de saque”, siga para “Calamidade pública”. Pronto. Agora basta escolher o seu município.

Passo 2

O cidadão precisará enviar uma série de documentos. São eles:

foto de documento de identidade (também são aceitos carteira de habilitação ou passaporte)

comprovante de residência (conta de luz, água ou outro documento recebido via correio)

certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável (caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro (a)

Passo 3

Feito isso, o cidadão terá que selecionar a opção de “Crédito do valor em uma conta”. Assim, a Caixa irá começar a analisar a situação do trabalhador que fez a solicitação. O prazo para a análise e saque, em caso de aprovação, é de cinco dias úteis.

O FGTS

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma espécie de fundo que está depositado na Caixa Econômica Federal. Todos os meses, o empregador precisa fazer um depósito no nome do empregado.

Em alguns determinados momentos, o cidadão tem a chance de sacar o dinheiro. Isso normalmente acontece quando ele sofre uma demissão sem justa causa ou ainda em situações mais extremas como a de calamidade pública, que é o caso do Rio de Janeiro agora.

Não é a primeira vez que o Governo Federal libera o FGTS para situações como essa. Há algumas semanas, eles fizeram a liberação para as vítimas das chuvas na cidade de Petrópolis, que também sofreu com fortes temporais no estado do Rio de Janeiro.