FGTS: Caixa libera saque extraordinário de R$1 mil. Como sacar?

O Governo Federal anunciou, e a Caixa Econômica Federal terá a responsabilidade de liberar o novo saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os 40 milhões de trabalhadores. O resgate do valor liberado, de até R$ 1 mil, acontecerá de maneira informatizada.

Sendo assim, a movimentação dos valores do saque emergencial do FGTS em 2022 poderá ser feita, inicialmente, por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem.

Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para a realização de compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, por meio do aplicativo.

Quem não possuir uma conta no Caixa Tem, o banco vai abrir uma conta em nome do trabalhador automaticamente para recebimento do FGTS. O resgate do saldo do fundo não é obrigatório. Se o cidadão não tiver interesse, pode informar pelo Caixa Tem. Após o crédito, é possível pedir o cancelamento até 10 de novembro, também pelo aplicativo.

Calendário de saques do FGTS

O saque de até R$ 1 mil do FGTS estará autorizado a partir do dia 20 de abril (para nascidos em janeiro). Segundo o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho (para nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até 15 dezembro, de acordo com informações do Governo Federal.

Veja o cronograma:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

20 de abril Nascidos em fevereiro: 30 de abril

30 de abril Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas, caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizar o saque em situações específicas previstas em Lei.

Como pedir o saque do FGTS?

Lembrando que não há a necessidade de solicitar o saque. O dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Caso o beneficiário não tenha uma conta no Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal vai abrir uma conta em nome do trabalhador automaticamente.

A movimentação do valor do saque emergencial do FGTS poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem. Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, por meio do aplicativo.

Quem é desempregado poderá sacar o FGTS?

O novo saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no valor de até R$1 mil também poderá ser liberado para desempregados. De acordo com as regras de liberação do saque, o valor estará disponível para todos os brasileiros. Ou seja, tanto os empregados formais (quem trabalhadores com carteira assinada), quanto os desempregados e informais poderão receber o benefício.

Para garantir o novo saque do FGTS, os trabalhadores devem possuir saldo nas contas vinculadas do FGTS. Sendo assim, independente da situação em que o cidadão se encontra, a única exigência para realizar o novo saque do FGTS de até R$ 1mil é justamente ter saldo nas contas do fundo.

Vale lembrar que o saque será limitado em até R$ 1 mil, logo mesmo que o cidadão tenha valores superiores a este nas contas do FGTS, o limite continuará sendo de um mil reais.