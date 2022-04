FGTS inicia depósitos. Veja perguntas e respostas sobre a liberação

O primeiro grupo de beneficiários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), já pode movimentar o dinheiro da liberação extraordinária. Segundo o calendário oficial de repasses, nesta quarta-feira (20), as pessoas que nasceram no mês de janeiro já podem pegar a quantia em suas contas digitais sociais.

Para que o cidadão não tenha mais dúvidas sobre o tema, separamos uma série de perguntas mais comuns e suas respectivas respostas. Assim, o trabalhador poderá se preparar melhor para pegar a sua quantia hoje, ou nas próximas datas definidas pelo calendário oficial do Governo Federal.

Quem pode receber o FGTS nesta quarta (20)?

De acordo com o calendário oficial de repasses, nesta quarta-feira (20), a liberação do FGTS extraordinário acontece para os cidadãos que nasceram em janeiro. São pouco mais de 3,9 milhões de brasileiros aptos ao recebimento. Para o repasse inicial, o Governo está liberando R$ 2,7 bilhões para o depósito dos saldos.

Quem tem direito?

O Governo Federal explica que as pessoas que têm direito são aquelas que possuem algum saldo em contas ativas ou mesmo inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, pouco mais de 42 milhões de indivíduos devem ter direito ao saldo. A liberação total para os depósitos será de pouco mais de R$ 30 bilhões.

Como funciona o calendário?

Segundo as informações oficiais, o calendário de repasses deve respeitar o mês de aniversário de cada cidadão. Quem nasceu em janeiro, por exemplo, recebe já nesta quarta-feira (20). Os lotes seguirão sendo liberados a cada sete ou dez dias. Veja abaixo o calendário detalhado das liberações:

Como movimentar o dinheiro do FGTS?

A Caixa Econômica Federal explica que o processo de movimentação do dinheiro do FGTS deve acontecer de maneira digital, através do app do Caixa Tem. Por este meio, o cidadão poderá pagar contas e até mesmo realizar algumas compras.

Quanto poderei sacar no FGTS?

O Governo Federal afirma que os depósitos máximos são de R$ 1 mil. Quem tem, por exemplo, um saldo de R$ 500, poderá tirar até R$ 500 agora. Quem tem R$ 50 mil, poderá tirar apenas R$ 1 mil. Trata-se portanto do limite máximo.

Preciso realizar a solicitação?

O cidadão precisa abrir o aplicativo do FGTS para verificar se existirá a necessidade de solicitação do saldo. Na maioria dos casos, o pedido não é necessário. Entretanto, para algumas pessoas, a exigência existirá. É possível solicitar o dinheiro através do próprio app do FGTS.

Instabilidade no sistema

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20), surgiram relatos de instabilidade no sistema. O Governo Federal não se pronunciou sobre o assunto, ao menos até a publicação deste artigo.

De qualquer modo, é provável que a instabilidade aconteça por causa do número de acessos para a movimentação do dinheiro. Cidadãos relatam formação de filas virtuais que duram alguns minutos até que o app fique liberado.

Neste sentido, uma dica é desinstalar e instalar novamente o app do FGTS. No caso da instabilidade no Caixa Tem, a dica é esperar um pouco ou mesmo tentar o acesso em momento de pouca movimentação, como o período da madrugada, por exemplo.