FGTS: nascidos em fevereiro podem sacar até R$ 1 mil a partir deste sábado

Atenção, trabalhadores! Um novo lote do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi liberado neste sábado (30). Cerca de 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em fevereiro podem sacar até R$1 mil das suas contas a partir de hoje.

O Governo Federal disponibilizou nesta etapa cerca de R$ 2,2 bilhões, de um total de R$ 30 bilhões direcionados ao saque extraordinário. A partir dessa data, os cidadãos podem movimentar os valores até 15 de dezembro.

O dinheiro não sacado será retornado ao FGTS . As liberações seguem o calendário estabelecido pela Caixa Econômica Federal (veja mais abaixo).

No último dia 20, o Governo Federal liberou o dinheiro apenas para os cidadãos que nasceram no mês de janeiro. Neste sábado (30), o valor foi liberado para os nascidos em fevereiro. Os dois grupos totalizam 7,1 milhões de trabalhadores.

Ao todo, 42 milhões de trabalhadores estão aptos ao saque extraordinário do FGTS. O saldo disponível já pode ser consultado, mas a retirada e a movimentação do valor segue o calendário estabelecido pela Caixa.

Consulta do saldo do FGTS

Pelo aplicativo:

Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”.

Pelo site:

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

Calendário

Veja o cronograma:

Nascidos em janeiro: 20 de abril – LIBERAÇÃO EFETUADA

Nascidos em fevereiro: 30 de abril – LIBERAÇÃO EFETUADA

Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizá-lo em situações específicas previstas em Lei.

O FGTS é uma reserva financeira para o trabalhador, conforme garantias da CLT. A cada mês, a empresa deposita 8% do valor do salário do funcionário e o dinheiro só pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa.

Em caso de demissão com justa causa ou então pedido de demissão por parte do funcionário, o dinheiro permanecerá no fundo, porém sem poder ser movimentado. No entanto, os valores também podem ser liberados em situações emergenciais, como acontece neste momento.