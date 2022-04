FGTS: nascidos em janeiro começam a sacar até R$1 mil a partir de hoje

Os trabalhadores com contas ativas e inativas no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) nascidos no mês de janeiro poderão sacar até R$ 1 mil a partir de hoje, quarta-feira (20).

A Caixa já abriu o prazo para que os trabalhadores realizarem a consulta dos valores que têm a receber. O valor do saque pode chegar a até R$ 1 mil. O valor do FGTS será limitado ao saldo que o trabalhador tiver em conta. Quem tiver menos de R$ 1 mil nas contas, poderá sacar o valor integral da conta.

A próxima liberação acontece somente no dia 30 de abril, quando os nascidos no mês de fevereiro poderão sacar os valores do benefício. Segundo o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho (para nascidos em dezembro).

Os valores estarão disponíveis nas respectivas contas até o mês de dezembro. Caso o benefício não seja sacado, o valor retornará para o fundo.

Veja o cronograma de saques:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

20 de abril Nascidos em fevereiro: 30 de abril

30 de abril Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho

Consulta ao saque do FGTS foi aberta

O saque emergencial do FGTS de até R$ 1 mil é facultativo ao trabalhador. Ou seja, se ele não tiver interesse, pode informar pelo Caixa Tem. Após o crédito, é possível pedir o cancelamento até 10 de novembro, também pelo aplicativo Caixa Tem.

A Caixa liberou consulta ao saque extraordinário de até R$1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A consulta vai permitir que os cidadãos saibam se terão direito ao resgate do dinheiro, além dos valores e as datas de saques.

A consulta ao saque extraordinário de até R$1 mil do FGTS poderá ser realizada por meio do site, por uma nova versão do aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF). Na consulta pelo site do FGTS, o trabalhador poderá verificar se terá direito ao saque extraordinário e consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.

O aplicativo do FGTS, que terá uma nova versão a partir desta sexta, vai permitir que o trabalhador consulte o valor a ser creditado. Além disso, o cidadão poderá:

consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

informar que não quer receber o crédito do valor;

solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS ;

; alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.