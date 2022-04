FGTS: Quando a CAIXA fará um novo pagamento de até R$1 mil?

Quando o dinheiro do FGTS pode ser sacado?

Conforme informado, o saque de até R$ 1 mil do FGTS estará liberado a partir do dia 20 de abril (para nascidos em janeiro). Segundo o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho (para nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal.

Veja o cronograma:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

Nascidos em fevereiro: 30 de abril

Nascidos em março: 04 de maio

Nascidos em abril: 11 de maio

Nascidos em maio: 14 de maio

Nascidos em junho: 18 de maio

Nascidos em julho: 21 de maio

Nascidos em agosto: 25 de maio

Nascidos em setembro: 28 de maio

Nascidos em outubro: 1º de junho

Nascidos em novembro: 08 de junho

Nascidos em dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizar o saque em situações específicas previstas em Lei.

Quem terá direito ao novo saque do FGTS?

Podem efetuar o novo saque do FGTS, todo e qualquer trabalhador que possuir saldo nas contas do fundo. Ou seja, independente se o trabalhador está trabalhando ou se está desempregado, ele poderá resgatar os valores do fundo. Para isso, basta que exista saldo suficiente em sua conta.

A exigência do Governo para a realização do saque do FGTS é ter valores disponíveis nas contas do Fundo de Garantia.