FGTS: Saiba como resgatar até R$1 mil através do Caixa Tem

O Governo Federal já começou com o processo de liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) emergencial. No dia 20 de abril, os usuários que nasceram no mês de janeiro já puderam pegar a quantia. Neste sábado (30), o benefício foi liberado para os nascidos em fevereiro.

Entretanto, alguns dos trabalhadores ainda não sabem como realizar o procedimento de movimentação. A princípio, é importante destacar que não é preciso sair de casa para fazer isso.

Basta seguir o passo a passo do uso do Caixa Tem. É justamente nesta conta social digital que o Governo Federal deposita os valores do FGTS. Por lá, é possível realizar atividades como pagamento de contas, compras, transferência de saldos e até mesmo saque dos valores. Veja abaixo o passo a passo de cada processo.

Como transferir o dinheiro através do Caixa Tem?

Abra o aplicativo

Clique em Transferir dinheiro

Aqui, o cidadão terá duas opções. Ele pode optar por inserir dados de uma nova conta bancária, ou ele pode selecionar um dos favoritos que já estão registrados no sistema do próprio app.

Caso escolha a primeira opção, digite agência, banco, conta, dígito e o valor que deseja transferir. Também será necessário informar o tipo da conta, o CPF e o nome de quem receberá. Logo depois, confira os dados e confirme a transferência.

O cidadão terá a opção de salvar o comprovante do processo no celular. Ele ainda poderá compartilhar o documento com um perfil do WhatsApp, por exemplo.

O limite geral para a transferência do dinheiro do FGTS e de R$ 600 por operação. Como o processo é feito através do sistema de Documento de Crédito (DOC), o dinheiro cai na conta de destino em até 24 horas ou até um pouco mais do que isso.

Como sacar o benefício através do Caixa Tem?

Nem todo mundo sabe, mas é possível sacar o dinheiro do FGTS utilizando o sistema do Caixa Tem. Para isso, será necessário ir até um caixa eletrônico e gerar um código no app. Assim, ele conseguirá pegar o montante em espécie.

No app

Abra o aplicativo Caixa Tem

Digite o seu CPF e senha. Logo depois clique em Saque sem Cartão.

Na sequência, clique em Gerar Código para Saque.

O próprio sistema apresentará como funcionará o processo do saque. Clique novamente na opção Gerar Código de Saque.

Neste momento, digite a senha do seu app. É aquela que você registrou no momento em que criou a conta do Caixa Tem.

Feito isto, o sistema liberará um código para que o cidadão o utilize no caixa eletrônico. Há também a possibilidade de sacar a quantia nas lotéricas ou em correspondentes do Caixa Aqui.

No Caixa Eletrônico

No caixa eletrônico, clique em Entra.

Clique na opção Saque Caixa Tem.

Digite o número do CPF e logo depois o código que aparece no aplicativo.

Escolha o valor do saque. O cidadão pode clicar em uma opção oferecida ou pode digitar a que ele prefere. Logo depois clique em Entra.

O saque será efetuado na sequência. Lembre-se sempre que a geração do código do Caixa Tem tem validade de uma hora. Dessa forma, o cidadão não pode gerar uma numeração hoje para sacar o dinheiro apenas amanhã. A dica é realizar o procedimento no app apenas quando estiver próximo de um caixa.

Quando o dinheiro do FGTS pode ser sacado?

O saque de até R$ 1 mil do FGTS começou desde o dia 20 de abril. Até agora, podem sacar o benefício os nascidos em janeiro e fevereiro.

Segundo o calendário, os saques continuarão sendo disponibilizados até 15 de junho (para nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal.

Veja o cronograma:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

20 de abril Nascidos em fevereiro: 30 de abril

30 de abril Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de maio

21 de maio Nascidos em agosto: 25 de maio

25 de maio Nascidos em setembro: 28 de maio

28 de maio Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão fazer o saque em situações específicas previstas em Lei.