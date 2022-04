FGTS: Saque de R$ 2.900 é liberado na CAIXA; veja como receber

No próximo dia 20 de abril, a Caixa Econômica Federal vai liberar um novo saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para aproximadamente 40 milhões de trabalhadores. A medida possibilitará que os trabalhadores com saldo disponível no fundo saquem até R$ 1 mil de suas contas.

No entanto, existe um outro tipo de saque que pode conceder ao trabalhador mais que R$ 1 mil. O saque-aniversário do FGTS disponibiliza um resgate anual de parte do valor encontrado nas contas do fundo do trabalhador no mês de seu aniversário.

A modalidade é facultativa, de modo que quem se interessar por ela deve aderi-la. Além de parte do valor encontrado no FGTS, o trabalhador poder receber uma parcela adicional de até R$ 2.900, a depender da sua faixa de saldo.

Veja na tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS

Considerando que o saque-aniversário é uma modalidade não obrigatória, o trabalhador interessado em aderi-la deve se manifestar a Caixa Econômica. O modelo tradicional de saque do FGTS é o da rescisão, diante disso, ao se pronunciar, a instituição fará a troca entre as modalidades.

Todavia, vale ressaltar que a adesão deve ser realizada até o último dia do mês de aniversário do trabalhador solicitante. Caso esse prazo já tenha expirado, o requerimento só será efetivado a partir do próximo ano.

O procedimento pode ser realizado por meio dos seguintes canais:

Site do FGTS junto à Caixa;

Internet Banking da Caixa;

Aplicativo do FGTS;

Agências bancárias da Caixa.

Contudo, é importante destacar que quem adere a modalidade perde o direito ao saque-rescisão do FGTS diante demissão sem justa, ou seja, o trabalhador não poderá resgatar os seus valores integralmente. Na ocasião, apenas a multa de 40% sobre o FGTS será liberada.

O saque extraordinário de R$1 mil do FGTS. Quando sai?

De acordo com com informações oficiais do Governo Federal, o saque de até R$ 1 mil do FGTS estará liberado a partir do dia 20 de abril (para nascidos em janeiro). De acordo com o calendário de pagamentos, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho (para nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até 15 de dezembro, de acordo com informações do Governo Federal.

Vale destacar que o saque do FGTS de até R$1 mil não precisa ser solicitado. Sendo assim, o dinheiro será disponibilizado automaticamente na conta de todos os trabalhadores no Caixa Tem.

O FGTS é uma reserva financeira para o trabalhador, conforme garantias da CLT. A cada mês, a empresa deposita 8% do valor do salário do funcionário e o dinheiro só pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa.