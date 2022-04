FGTS: Saque extraordinário de até R$ 1 mil começa semana que vem

Mais de 40 milhões de trabalhadores poderão sacar até R$ 1 mil das suas contas ativas (empregos atuais) e inativas (empregos antigos) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O resgate será liberado na próxima semana e os valores serão depositados automaticamente na conta poupança digital do Caixa Tem, sem a necessidade de serem solicitados pelos trabalhadores interessados.

Saque extraordinário do FGTS

O novo saque do FGTS tem previsão de começar no próximo dia 20 de abril. Na ocasião, poderão sacar os valores os cidadãos que estão desempregados ou até mesmo negativados. A única regra é ter saldo disponível nas contas do Fundo de Garantia.

Normalmente, o dinheiro das contas do FGTS, reservado para trabalhadores com carteira assinada, somente pode ser retirado em situações específicas previstos em lei, como, por exemplo, na compra de um imóvel, aposentadoria ou demissão sem justa causa.

No entanto, no dia 18 de março, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisória liberando o saque extraordinário do FGTS de até R$ 1 mil por trabalhador. O calendário é o seguinte:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de abril;

Nascidos em agosto: 25 de abril;

Nascidos em setembro: 28 de abril;

Nascidos em outubro: 1º de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

Consulta ao FGTS

O saque extraordinário pode ser consultado desde a último dia 8. Confira como realizar o procedimento pelo site do FGTS:

Acesse ao site fgts.caixa.gov.br; Clique na opção “Consulte Aqui” do Saque Extraordinário do FGTS; Informe o número do seu CPF ou Número do PIS/NIT/Pasep; Digite sua senha, caso não tenha clique na opção “Cadastrar ou esqueceu a Senha”; Na tela inicial será exibido o valor exato que receberá assim como a data de saque.

Pagamento pelo Caixa Tem

Como previamente mencionado, o saldo do FGTS será disponibilizado para todos os brasileiros em uma conta poupança digital, movimentada pelo app Caixa Tem. Quem não tiver conta não precisa se preocupar, pois, a Caixa irá abrir automaticamente em nome do trabalhador.

Vale ressaltar que pela plataforma o trabalhador conseguirá movimentar os valores facilmente. É possível fazer transferências via PIX, pagar contas e boletos, realizar recarga no celular, fazer compras online com o cartão de débito virtual, entre outras possibilidades.