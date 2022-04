FGTS terá novo saque de até R$2.900 em maio; veja como receber

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de todo trabalhador que atua com carteira assinada. Os recursos nele depositados acumulam e só são liberados em situações específicas previstas em Lei.

Recentemente, o Governo Federal criou uma nova modalidade de saque para o FGTS, o saque extraordinário. No entanto, a medida é temporária. Contudo, existe uma outra modalidade que disponibiliza um resgate adicional de até R$ 2,9 mil.

Estamos falando do saque-aniversário, que permite ao trabalhador um resgate de parte do saldo disponível em suas contas vinculada ao Fundo no mês de seu aniversário. Em alguns casos, ainda é possível ter acréscimo de uma parcela adicional.

Valor do saque-aniversário do FGTS

Quando o trabalhador opta pelo saque-aniversário do FGTS, passa a receber todos os anos uma porcentagem dos valores acumulados no Fundo de Garantia. As quantias variam conforme o saldo disponível, podendo pagar até R$ 2,9 mil de adicional. Veja na tabela:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Calendário saque-aniversário do FGTS

Como de costume, o saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador. Além disso, é possível resgatar os valores em até três meses. Confira o cronograma:

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Os interessados em aderir a modalidade devem acessar um dos seguintes canais de atendimento:

Site do FGTS;

Site da Caixa;

Aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS.

É importante frisar que quem adere o saque-aniversário do FGTS perde o direito ao saque-rescisão (total) diante demissão sem justa causa. Na ocasião, apenas a multa rescisória de 40% sobre o valor do FGTS é liberada.

Saque de R$ 1 mil extraordinário já começou

O saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é uma das medidas liberadas pelo Governo Federal para impulsionar a economia do país. Mais de 42 milhões de trabalhadores com saldo disponível em suas contas no Fundo de Garantia poderão resgatar o valor.

Os cidadãos poderão sacar um valor de até R$ 1 mil, mesmo que tenha disponível uma quantia superior em seu FGTS. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, as liberações dos saques ocorrerão a partir do dia 20 de abril.

Os trabalhadores que atualmente estão usando o FGTS como como garantia em operações de crédito, como a antecipação do saque-aniversário, não podem realizar o saque extraordinário. Isso porque, os recursos ficam bloqueados.