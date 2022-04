FGTS: Você pode ser excluído do novo saque de R$ 1 mil

O novo saque extraordinário de até R$1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está confirmado para ser pago a partir da próxima quarta-feira (20) para aproximadamente 40 milhões de trabalhadores.

No entanto, com a divulgação do novo saque do FGTS de até R$1 mil, diversos trabalhadores também se questionam se vão ou não poder ter acesso aos valores do novo saque do benefício.

Quem será excluído do novo saque do FGTS?

De acordo com as regras do Governo Federal, o novo saque do FGTS não poderá ser feito por quem não possui saldo na conta do fundo. Essa regra vale tanto para contas inativas quanto ativas.

Além disso, está excluído do recebimento dos valores, os trabalhadores que realizaram a antecipação do saque-aniversário do FGTS.

Quem terá direito ao novo saque do FGTS?

Podem efetuar o novo saque do FGTS, todo e qualquer trabalhador que possuir saldo nas contas do fundo. Ou seja, independente se o trabalhador está trabalhando ou se está desempregado, ele poderá resgatar os valores do fundo. Para isso, basta que exista saldo suficiente em sua conta.

A exigência do Governo para a realização do saque do FGTS é ter valores disponíveis nas contas do Fundo de Garantia.

O valor do saque está limitado a até R$ 1 mil. Sendo assim, mesmo que o trabalhador possua saldo maior, o limite será esse. Já quem possui menos que R$ 1 mil poderá sacar todo o valor disponibilizado.

Consulta ao saque do FGTS

No início deste mês, a Caixa liberou a consulta ao saque extraordinário de até R$1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A consulta vai permitir que os cidadãos saibam se terão direito ao resgate do dinheiro, além dos valores e as datas de saques.

A consulta ao saque extraordinário de até R$1 mil do FGTS poderá ser realizada por meio do site, por uma nova versão do aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF). Na consulta pelo site do FGTS, o trabalhador poderá verificar se terá direito ao saque extraordinário e consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.

O aplicativo do FGTS, que terá uma nova versão a partir desta sexta, vai permitir que o trabalhador consulte o valor a ser creditado. Além disso, o cidadão poderá:

consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

informar que não quer receber o crédito do valor;

solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS ;

; alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.