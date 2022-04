FIB é a primeira aparição de Maria Bethânia em grandes festivais em 56 anos de carreira

O Festival de Inverno Bahia será o primeiro festival que Maria Bethânia vai participar em todos os seus 56 anos de carreira. Com 75 anos de idade, a baiana fará sua estreia no FIB – e em festivais , no dia 26 de agosto.

A baiana, de Santo Amaro da Purificação, irá se apresentar no palco principal do evento dia 27 de agosto. O FIB será realizado em Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia. O festival conta com diferentes ambientes, que atraem pessoas com os mais diversos estilos musicais. O palco principal terá os shows mais aguardados e os espaços Arena (pista) e Camarote VIP (front stage).

Depois de dois anos com edições suspensas por causa da pandemia, o FIB está previsto para retornar ao calendário de festas do estado, de 26 a 28 de agosto deste ano. A produção do evento é assinada pela Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste. Os preços dos ingressos variam entre R$ 68 a R$ 496 reais e podem ser adquiridos pela internet.

Festival de Inverno Bahia 2022

Local: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista – BA

Abertura dos portões: 26 e 27 de agosto 19h, 28 de agosto 18h

Meia-entrada: Além de estudantes, outros segmentos têm direito à meia-entrada, segundo a lei 12.933/2013. Em ambos os casos, é obrigatória a apresentação de documentos comprobatórios.