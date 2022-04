Fila no Ferry: motoristas levam cerca de 2h no embarque de volta para Salvador

Foto: Divulgação

O terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, registra fluxo intenso com filas de até 2h neste domingo (17). Com o grande número de turistas que escolheram a Ilha para passar o feriado da Sexta-Feira Santa e Páscoa, o retorno para Salvador tem sido conturbado.

No sentido contrário, a Internacional Travessias informou que o movimento no terminal de São Joaquim, em Salvador, é tranquilo. O funcionamento do ferry-boat é até às 22h30, mas caso haja alta demanda, pode ser estendido. Ao todo, cinco embarcações estão em operação.