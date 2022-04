Filha de Xuxa revela estar grávida de gêmeos: ‘Presente em dobro’

Isabella Scherer, filha do ex-nadador Xuxa, revelou uma nova surpresa sobre sua gravidez anunciada no fim de março. Através de seu perfil do Instagram, a atriz compartilhou que está grávida de gêmeos.

A vencedora do “MasterChef Brasil 2021” vive um relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans, que também se mostrou animado com a novidade. “Um resultado bem diferente do que eu aprendi na escola, e eu era um bom aluno em matemática hein”, brincou.

